Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет
Доктор Лиза погибла и авиакатастрофе Ту-154 восемь лет назад
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтправка детей из Донбасса на лечение в Москву. Доктор Лиза
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, среди которых восемь военных, двое федеральных госслужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Елизавета Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре 2016-го она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.
Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарную помощь, это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии, прежде всего, лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Буквально за несколько дней до гибели она привезла 17 детей из Донбасса в Россию для лечения и реабилитации в московских больницах. А за два года с того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение.
25 декабря 2016, 18:52Лиза Глинка - доктор, для которой не было чужих детей и чужих бед
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