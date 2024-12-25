https://crimea.ria.ru/20241225/pamyati-doktora-lizy-8-let-nazad-v-chernom-more-poterpel-krushenie-samolet-1121865696.html

Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет

Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет

Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T22:15

2024-12-25T22:15

2024-12-25T22:15

авиакатастрофа

происшествия

память

утраты

елизавета глинка

самолет

крушение самолета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, среди которых восемь военных, двое федеральных госслужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Елизавета Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре 2016-го она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования. В Евпатории военный детский санаторий назвали в честь Доктора Лизы >>Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарную помощь, это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии, прежде всего, лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны. Буквально за несколько дней до гибели она привезла 17 детей из Донбасса в Россию для лечения и реабилитации в московских больницах. А за два года с того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, происшествия, память, утраты, елизавета глинка, самолет, крушение самолета