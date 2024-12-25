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Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет
Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет
Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T22:15
2024-12-25T22:15
авиакатастрофа
происшествия
память
утраты
елизавета глинка
самолет
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, среди которых восемь военных, двое федеральных госслужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Елизавета Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре 2016-го она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования. В Евпатории военный детский санаторий назвали в честь Доктора Лизы &gt;&gt;Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарную помощь, это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии, прежде всего, лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны. Буквально за несколько дней до гибели она привезла 17 детей из Донбасса в Россию для лечения и реабилитации в московских больницах. А за два года с того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, происшествия, память, утраты, елизавета глинка, самолет, крушение самолета
Памяти Доктора Лизы: 8 лет назад в Черном море потерпел крушение самолет

Доктор Лиза погибла и авиакатастрофе Ту-154 восемь лет назад

22:15 25.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтправка детей из Донбасса на лечение в Москву. Доктор Лиза
Отправка детей из Донбасса на лечение в Москву. Доктор Лиза - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Восемь лет назад, 25 декабря 2016 года, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море. На борту находились 92 человека, среди которых восемь военных, двое федеральных госслужащих, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Елизавета Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре 2016-го она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.
В Евпатории военный детский санаторий назвали в честь Доктора Лизы >>
Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарную помощь, это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии, прежде всего, лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Буквально за несколько дней до гибели она привезла 17 детей из Донбасса в Россию для лечения и реабилитации в московских больницах. А за два года с того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2016
25 декабря 2016, 18:52
Лиза Глинка - доктор, для которой не было чужих детей и чужих бед
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