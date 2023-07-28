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От греков на Русь: Крым христианский - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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1035 лет Крещения Руси
https://crimea.ria.ru/20230728/ot-grekov-na-rus-krym-khristianskiy-1130340245.html
От греков на Русь: Крым христианский
От греков на Русь: Крым христианский - РИА Новости Крым, 28.07.2023
От греков на Русь: Крым христианский
Почти столько же, сколько существует христианство, оно существует и в Крыму. Еще ученик Иисуса апостол Андрей Первозванный проповедовал здесь. РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T06:05
2023-07-28T06:05
1035-летие крещения руси
религия
крым
православие
культура
общество
1035 лет крещения руси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Почти столько же, сколько существует христианство, оно существует и в Крыму. Еще ученик Иисуса апостол Андрей Первозванный проповедовал здесь.Полуостров имеет свою почти двухтысячелетнюю историю христианства. И оно вписано золотыми буквами в общемировую историю религий.За это немалое время у христиан Крыма были взлеты и падения, радости и горести. Без которых, как считают в Церкви, не было бы и проявлений святости людей, впоследствии причисленных к лику святых.Особо почитаем в Крыму и за его пределами единственный в мире человек, получивший Сталинскую премию, являясь при этом духовным лицом – святитель Лука (Войно-Ясенецкий).Обо всем этом – людях и их вере – в небольшом ролике РИА Новости Крым.А подробнее о Крещении Руси - в нашем спецпроекте:Читайте также на РИА Новости Крым:3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о ХерсонесеДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело
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РИА Новости Крым
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1035-летие крещения руси, религия, крым, православие, культура, общество
От греков на Русь: Крым христианский

Как христианство появилось и развивалось в Крыму

06:05 28.07.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Почти столько же, сколько существует христианство, оно существует и в Крыму. Еще ученик Иисуса апостол Андрей Первозванный проповедовал здесь.
Полуостров имеет свою почти двухтысячелетнюю историю христианства. И оно вписано золотыми буквами в общемировую историю религий.
За это немалое время у христиан Крыма были взлеты и падения, радости и горести. Без которых, как считают в Церкви, не было бы и проявлений святости людей, впоследствии причисленных к лику святых.
Особо почитаем в Крыму и за его пределами единственный в мире человек, получивший Сталинскую премию, являясь при этом духовным лицом – святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Обо всем этом – людях и их вере – в небольшом ролике РИА Новости Крым.
А подробнее о Крещении Руси - в нашем спецпроекте:
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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1035 лет Крещения Руси1035-летие Крещения РусиРелигияКрымПравославиеКультураОбщество
 
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