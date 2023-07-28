https://crimea.ria.ru/20230728/ot-grekov-na-rus-krym-khristianskiy-1130340245.html

От греков на Русь: Крым христианский

От греков на Русь: Крым христианский - РИА Новости Крым, 28.07.2023

От греков на Русь: Крым христианский

Почти столько же, сколько существует христианство, оно существует и в Крыму. Еще ученик Иисуса апостол Андрей Первозванный проповедовал здесь. РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T06:05

2023-07-28T06:05

2023-07-28T06:05

1035-летие крещения руси

религия

крым

православие

культура

общество

1035 лет крещения руси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Почти столько же, сколько существует христианство, оно существует и в Крыму. Еще ученик Иисуса апостол Андрей Первозванный проповедовал здесь.Полуостров имеет свою почти двухтысячелетнюю историю христианства. И оно вписано золотыми буквами в общемировую историю религий.За это немалое время у христиан Крыма были взлеты и падения, радости и горести. Без которых, как считают в Церкви, не было бы и проявлений святости людей, впоследствии причисленных к лику святых.Особо почитаем в Крыму и за его пределами единственный в мире человек, получивший Сталинскую премию, являясь при этом духовным лицом – святитель Лука (Войно-Ясенецкий).Обо всем этом – людях и их вере – в небольшом ролике РИА Новости Крым.А подробнее о Крещении Руси - в нашем спецпроекте:Читайте также на РИА Новости Крым:3D, актеры и артефакты: Россию ждет премьера нового фильма о ХерсонесеДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуСила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и тело

https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1035-летие крещения руси, религия, крым, православие, культура, общество