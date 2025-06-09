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День России в Крыму – где и как отметить праздник

День России в Крыму – где и как отметить праздник - РИА Новости Крым, 09.06.2025

День России в Крыму – где и как отметить праздник

Выставки, концерты и представления, экскурсии и спектакли пройдут в Крыму в честь Дня России, который страна отметит 12 июня. Праздничные мероприятия в городах... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T18:28

2025-06-09T18:28

2025-06-09T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Выставки, концерты и представления, экскурсии и спектакли пройдут в Крыму в честь Дня России, который страна отметит 12 июня. Праздничные мероприятия в городах республики стартуют уже 10 июня и продлятся в течение нескольких дней.Основные события на полуострове в честь главного государственного праздника – в подборке РИА Новости Крым.День России в столице КрымаЧереду праздничных мероприятий 10 июня в 13 часов откроет Крымская республиканская библиотека для молодежи в Симферополе. Здесь презентуют альманах "Восславим Родину в стихах" в рамках проекта "АИФ: актуально, информативно, фактографично". В программе – не только чтение и обсуждение патриотической поэзии, но и рубрика "открытый микрофон" для желающих поделиться своими стихами о Родине.11 числа в 14:00 студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма устроят "квартирник" в Доме молодежи. Всех желающих приглашают оценить таланты участников университетской среды.Центральный музей Тавриды и историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" ко Дню России запустили первый в Крыму двухчасовой межмузейный пеший маршрут. По пути следования – старый Симферополь, мечеть Кебир-Джами, греческие торговые ряды, доходный дом Крылова, бывшее училище Талмуд-Тора. При покупке билета в первом музее гостям предложат карту-флаер с описанием маршрута ко второму и 50-процентную скидку на вход в Неаполь Скифский. Картой можно поделиться с другом, воспользоваться скидкой можно только один раз.13 числа Государственный академический музыкальный театр Республики дает премьеру музыкальной комедии "Труффальдино из Бергамо" в постановке Анжелики Добруновой.Русские песни в ХерсонесеВ музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" на сцене амфитеатра "Грифон-арена" 12 июня в 20:30 выступит Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной. В программе – русские народные песни и произведения отечественных композиторов XIX–XX веков.В концерте примут участие солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Концерт пройдет ко Дню России и в рамках Большого фестиваля искусств, который уже стартовал в "Новом Херсонесе" и продолжится до конца сентября.Как сообщает пресс-служба музейно-храмового комплекса, на четыре месяца "Новый Херсонес" станет сценической площадкой для ведущих российских артистов, театральных трупп и музыкальных коллективов.Праздник на Южном берегуВ период с 14 по 16 июня театралам предлагают переместиться на Южный Берег, где пройдут гастроли Тамбовского государственного академического драматического театра.На сцене Ялтинского театра имени Чехова 14 июня в 19 часов будут давать комедию "Примадонны". 15 числа крымским зрителям представят спектакль "Сон в летнюю ночь", 16 июня – историю о любви "Невеста из Имеретии".Алуштинцев и гостей города 11 июня приглашают на набережную – в музей писателя Ивана Шмелева, где презентую выставку "Наследие". Гостей, в частности, обещают познакомить с историей коллекции рукописей писателя, переданных потомками семьи его друзей – караимов из Евпатории Дуван-Гелеловичей.Алуштинский литературно-мемориальный музей Сергеева-Ценского 14 июня устроит литературно-музыкальный праздник под открытым небом "Лето, музыка, музей". Музыкальные произведения исполнят профессиональные музыканты и юные исполнители. Еще здесь будут читать стихи крымских поэтов и классиков отечественной литературы.Культурно-просветительскую программу на 12 число готовит и Дом-музей Чехова в Ялте.Программа Восточного КрымаВ Консульском замке Судакской крепости 12 июня в 17 часов покажут копии древнерусских фресок, эскизы росписей современных храмов, серию пейзажей русской природы. Основной раздел посвящен творчеству заслуженного художника России Александра Крылова. Все это – в рамках совместного проекта с Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником "Изборск".В Керчи на сцене Дворца культуры "Корабел" 12 июня в 15 часов состоится концерт "День России" с участием актеров театра и кино Юрия Васильева, Сергея Маховикова, Ларисы Шахворостовой, Сослана Фидарова, Светланы Кучеренко, Евгения Воскресенского, Татьяны Титовой, студентов Екатеринбургского государственного театрального института.В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике ко Дню России пройдет акция "День открытых дверей". Совершить увлекательное путешествие в историю и культуру полуострова можно будет совершенно бесплатно. Без платы за входной билет можно посетить Керченский музей древностей, Музей каменных древностей "Лапидарий", Музей Керченско-Эльтигенского десанта, Картинную галерею, Мелек-Чесменский курган.Кроме того, в праздничные дни на различных керченских площадках проходит XХVII Международный фестиваль античного искусства "Боспорские Агоны". 12 июня в рамках фестивальной программы во ДК "Корабел" покажут рок-оперу "Орфей и Эвридика", в 18 часов, в Центре детского и юношеского творчества – спектакль "Проделки Скапена".13 числа в полдень на Керченской крепости театральная студия Сергея Барышева "Чудомир" покажет постановку "1.9.4.3." – история детей, оказавшихся в оккупации. В 16 часов на концертной сцене Судомеханического техникума – спектакль "Спасибо деду за Победу" Русского духовного театра "Глас". На пять часов вечера запланирован внеконкурсный показ спектакля "Алиме" о разведчиках в Крыму – от Государственного ногайского драматического театра. В 19 часов можно увидеть "Сон в летнюю ночь" Тамбовского государственного академического драматического театра на сцене керченского ДК "Корабел".Торжественное закрытие фестиваля "Боспорские Агоны" состоится 14 июня. В этом году организаторы вдохнули новую жизнь в главную награду фестиваля – "Боспорскую Нику", превратив ее в героиню торжественного закрытия. Ей предстоит повести рассказ о театральном искусстве и объявить имена победителей.Также праздничные концерты и выступления с участием местных творческих коллективов запланированы в Домах культуры и клубах населенных пунктов республики. Масштабных уличных мероприятий на улицах крымских городов не планируется по соображениям безопасности.День России – государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Костюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летомГород молодых творцов: как посетить "Таврида.АРТ" в любой деньСпектакль Крымского ТЮЗа победил в конкурсе-фестивале "Театр Победы"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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