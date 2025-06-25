https://crimea.ria.ru/20250625/zaporozhskaya-oblast-i-krym-gotovyat-sovmestnye-proekty-v-turizme-1147469597.html

Запорожская область хочет сотрудничать с Крымом в туристических проектах

Запорожская область хочет сотрудничать с Крымом в туристических проектах - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Запорожская область хочет сотрудничать с Крымом в туристических проектах

Запорожская область заинтересована в более тесном сотрудничестве с Крымом в части разработки совместных маршрутов для туристов, которые выбирают сухопутный... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T08:59

2025-06-25T08:59

2025-06-25T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Запорожская область заинтересована в более тесном сотрудничестве с Крымом в части разработки совместных маршрутов для туристов, которые выбирают сухопутный коридор, то есть едут транзитом через регион отдыхать на полуостров. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказала начальник управления туризма министерства спорта и туризма Запорожской области Александра Томашевич, отметив, что это будет выгодно всем.Объединяющий проектПо словам Томашевич, Крым и Запорожская область довольно тесно взаимодействуют в области туризма в той части, где это касается создания автомобильного межрегионального маршрута "Азовское кольцо", объединяющего шесть регионов, в число которых входят также Херсонская и Ростовская области, ДНР и Краснодарский край.В этом направлении активно взаимодействуют с коллегами из Запорожской области крымские эксперты, работающие на территории полуострова, отметила она."Также в прошлом году была создана и зарегистрирована Азовская межрегиональная ассоциация туризма (АМАТ) – общественная организация, которая также объединяет все регионы, находящиеся в макрорегионе Приазовье. И в ней очень активное крымское отделение. Оно здорово работает и по экспертной оценке, и по нашим совместным мероприятиям, делится опытом", – добавила Томашевич.Нам нечего делить – есть что объединятьПо ее словам, в рамках форума "Путешествуй!", который прошел 11 – 15 июня в Москве на ВДНХ, эксперты по туризму из Крыма и Запорожской области в очередной раз обозначили важность совместной работы и "актуализировали договоренности". В частности, обсудили необходимость углублять сотрудничество между туристско-информационными центрами двух регионов.Во время прошлого визита в Крым запорожской команды по приглашению Минкурортов РК в ноябре 2024 года этот вопрос поднимался, но соответствующих прямых соглашений пока не подписали, хотя Запорожская область очень в этом заинтересована в перспективе, отметила Томашевич.Речь идет не о том, чтобы переманить туриста себе, "поскольку у нас один и тот же туристический поток, и делить его нет никакого смысла". А о том, чтобы гости, направляясь в Крым, могли в рамках предложенного маршрута останавливаться на отдых в Запорожской области, при этом за время своего кратковременного досуга успеть посетить какие-то места и объекты, пояснила Томашевич."Для туристов, которые едут в Крым эта остановка на нашей территории была бы интересна, поскольку это возможность разбить длинную дорогу. Если они едут, например, из Воронежа, то где-то посередине нужно делать остановку. И было бы хорошо, если бы мы совместно с Крымом предлагали такой вариант, когда они переночевали в Запорожской области, в том же Бердянске, например, или в Кирилловке, и потом ехали дальше в Крым", – уточнила она.По ее словам, на форуме в Москве многие гости стенда Запорожской области задавали именно этот вопрос – касательно таких остановок по пути в Крым.Томашевич считает, что такие совместные проекты могут включать в том числе знаковые исторические места, продвигаемые в рамках развития патриотического туризма.Она отметила, что с Севастополем на сегодняшний день уже установился весьма тесный контакт между туристско-информационными центрами, весной было подписано соглашение о сотрудничестве между ТИЦ Запорожской области и Севастополя."С Севастополем мы работаем даже на уровне совместных поздравлений со значимыми событиями. Наши ТИЦы обмениваются аудиторией социальных сетей, делятся идеями, наработанным опытом. Например, перед Новым годом делали флешмоб, объединившись со всеми ТИЦами приморских регионов. И севастопольцы в гости к нам приезжали", – рассказала Томашевич.В новый сезон смотрим уверенноВ гости в Запорожскую область, по ее словам, едут из разных регионов России – и по делу, и на отдых. Так что можно даже сказать, что "туристический сезон в этом году стартовал достаточно хорошо, даже с учетом всех текущих обстоятельств"."Мы на связи с нашими отельерами о ситуации с бронированиями на лето, говорят, что загрузка хорошая. А с 1 июля у нас открывается новый модульный отель на Бердянской косе. Много вопросов по экологической ситуации – мазута в море нет. В январе, через пару недель после катастрофы в Керченском проливе, на наши побережья тоже его выбрасывало, но все быстро убрали. Так что мы достаточно хорошо и уверенно смотрим в новый сезон", – заключила глава профильного управления.Напомним, прошлым летом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что Минкурортов Запорожской области проработает совместные программы отдыха с крымскими туроператорами.С 10 по 15 июня в Москве на ВДНХ прошел форум "Путешествуй!", участие в котором в числе 89 регионов страны принял и Крым. Стенд республики, оформленный в стиле информационной кампании "Расцветай в Крыму!", был признан организаторами одним из лучших и получил награду II степени. Стенд Запорожской области был награжден за лучшую вовлекающую программу экспозиции, став лауреатом третьей степени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый семейный курорт создадут в Крыму Почему Крым остается приоритетным направлением для отдыха? Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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