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Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
В этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Об этом на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T14:22
2025-06-20T14:44
дмитрий чернышенко
туризм
внутренний туризм
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Об этом на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.При этом российская туристическая индустрия демонстрирует поступательный рост, самый большой среди различных отраслей, добавил он, не исключив, что "амбициозная цель" о достижении 140 миллионов туристических поездок к 2030 году, поставленная президентом России Владимиром Путиным, реальна.По его словам, количество туристических поездок по регионам России может вырасти на восемь процентов в этом году по сравнению с прошлогодним сезоном. Также ожидается, что летом доля автотуристов увеличится до 43%.При этом, как сообщает пресс-служба правительства РФ, одними из самых популярных направлений у отечественных туристов остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.Ранее эксперт в области SPA и Wellness индустрии, председатель Крымского регионального отделения "Азовской межрегиональной ассоциации туризма" Ирина Футорян рассказала, что, отправляясь на отдых и оздоровление в Крым, туристы не готовы отказаться от привычного образа жизни. Потребительский спрос направлен в сторону высокого сервиса, комфорта и индивидуального подхода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый семейный курорт создадут в КрымуВ Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домовКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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РИА Новости Крым
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дмитрий чернышенко, туризм, внутренний туризм, россия, новости
Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году

Годовой турпоток по России в этом году может достичь 98 млн поездок - Чернышенко

14:22 20.06.2025 (обновлено: 14:44 20.06.2025)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Об этом на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Статистика за четыре месяца 2025 года – 25 миллионов поездок по стране. Прогнозируется, что годовой турпоток составит порядка 98 миллионов поездок", - приводит РИА Новости цитату зампреда правительства.
При этом российская туристическая индустрия демонстрирует поступательный рост, самый большой среди различных отраслей, добавил он, не исключив, что "амбициозная цель" о достижении 140 миллионов туристических поездок к 2030 году, поставленная президентом России Владимиром Путиным, реальна.
По его словам, количество туристических поездок по регионам России может вырасти на восемь процентов в этом году по сравнению с прошлогодним сезоном. Также ожидается, что летом доля автотуристов увеличится до 43%.
При этом, как сообщает пресс-служба правительства РФ, одними из самых популярных направлений у отечественных туристов остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
Ранее эксперт в области SPA и Wellness индустрии, председатель Крымского регионального отделения "Азовской межрегиональной ассоциации туризма" Ирина Футорян рассказала, что, отправляясь на отдых и оздоровление в Крым, туристы не готовы отказаться от привычного образа жизни. Потребительский спрос направлен в сторону высокого сервиса, комфорта и индивидуального подхода.
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