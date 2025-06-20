https://crimea.ria.ru/20250620/turpotok-po-rossii-mozhet-dostich-98-mln-poezdok-v-2025-godu-1147380184.html

Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году

Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году

В этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Об этом на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T14:22

2025-06-20T14:22

2025-06-20T14:44

дмитрий чернышенко

туризм

внутренний туризм

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В этом году туристический поток по России может достичь 98 миллионов поездок. Об этом на полях ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.При этом российская туристическая индустрия демонстрирует поступательный рост, самый большой среди различных отраслей, добавил он, не исключив, что "амбициозная цель" о достижении 140 миллионов туристических поездок к 2030 году, поставленная президентом России Владимиром Путиным, реальна.По его словам, количество туристических поездок по регионам России может вырасти на восемь процентов в этом году по сравнению с прошлогодним сезоном. Также ожидается, что летом доля автотуристов увеличится до 43%.При этом, как сообщает пресс-служба правительства РФ, одними из самых популярных направлений у отечественных туристов остаются Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.Ранее эксперт в области SPA и Wellness индустрии, председатель Крымского регионального отделения "Азовской межрегиональной ассоциации туризма" Ирина Футорян рассказала, что, отправляясь на отдых и оздоровление в Крым, туристы не готовы отказаться от привычного образа жизни. Потребительский спрос направлен в сторону высокого сервиса, комфорта и индивидуального подхода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый семейный курорт создадут в КрымуВ Крыму работают больше девяти тысяч гостевых домовКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, туризм, внутренний туризм, россия, новости