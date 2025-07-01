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В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на начало июля составляет более 60%, что на 7% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T15:44
2025-07-01T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на начало июля составляет более 60%, что на 7% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Наибольшая загрузка в июне отмечена в объектах размещения города Саки – 77%, а также Евпатории и Ялты – 69% и 65% соответственно.За первое полугодие в Крыму отдохнули 2,3 миллиона туристов. По словам Аксенова, больше половины этого турпотока (55%) приходится на Южный берег Крыма. 22% отдыхающих выбрали западный берег Крыма, 10% – восточное побережье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон

Средняя загрузка отелей и здравниц Крыма превышает 60% – Аксенов

15:44 01.07.2025
 
© Depositphotos / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля
Пара в фойе отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на начало июля составляет более 60%, что на 7% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Средний уровень загрузки объектов размещения в июне 2025 года превысил 60%. Это на 7% выше прошлогоднего показателя", – написал он в своем Telegram-канале.
Наибольшая загрузка в июне отмечена в объектах размещения города Саки – 77%, а также Евпатории и Ялты – 69% и 65% соответственно.
За первое полугодие в Крыму отдохнули 2,3 миллиона туристов. По словам Аксенова, больше половины этого турпотока (55%) приходится на Южный берег Крыма. 22% отдыхающих выбрали западный берег Крыма, 10% – восточное побережье.
"Министерство курортов и туризма Республики Крым держит под контролем ход курортного сезона, ведет постоянный мониторинг функционирования гостиниц, санаториев, пляжей", – добавил руководитель региона.
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