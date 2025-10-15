https://crimea.ria.ru/20251015/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1150191929.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.10.2025
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 13:00.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
