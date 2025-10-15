Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251015/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1150191929.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 15.10.2025
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T13:05
2025-10-15T13:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
новости
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 13:00.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, очереди на крымском мосту, новости, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 132 авто

13:05 15.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 13:00.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 132 транспортных средства", - сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьОчереди на Крымском мостуНовостиНовости Крыма
 
