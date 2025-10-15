Песня Валерии прошла отборочный этап премии Grammy

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Российская эстрадная певица Валерия (Алла Перфилова) прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy. Об этом сообщила в среду сама исполнительница.Она назвала этот результат "большим достижением" всей команды, принимавшей участие в создании трека."Дальнейшая судьба сингла на Премии зависит уже от голосования академиков Grammy. Но уже сегодняшний результат для нас всех большое достижение", – добавила исполнительница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия задала очень высокую планку: итоги "Интервидения-2025""Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым
16:36 15.10.2025
 
