Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных.
крым
симферополь
цирк
происшествия
россельхознадзор
новости крыма
общество
крым, симферополь, цирк, происшествия, россельхознадзор, новости крыма, общество
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито

В Симферополе оштрафовали владельца цирка-шапито за работу без лицензии

15:12 15.10.2025 (обновлено: 15:14 15.10.2025)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное правление РоссельхознадзораВ Симферополе оштрафовали владельца цирка-шапито за работу без лицензии
В Симферополе оштрафовали владельца цирка-шапито за работу без лицензии
© Азово-Черноморское межрегиональное правление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
24 сентября в ведомство поступило обращение граждан. Специалисты провели внеплановое контрольное мероприятие в отношении цирка-шапито, осуществляющего гастрольную деятельность в крымской столице.
"Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в цирке", – сказано в сообщении.
Кроме того, владелец не уведомил управление Россельхознадзора о начале гастрольной деятельности, что, согласно законодательству, необходимо сделать в срок не менее 10 дней до начала гастролей.
"По факту выявленных нарушений индивидуальный предприниматель привлечен 2 октября 2025 года к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ с наказанием в виде наложения штрафа", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с нарушениями норм безопасности. Специалистами было проверено семь объектов, принадлежащих двум предпринимателям. Половина аттракционов эксплуатировалась без обязательной государственной регистрации и с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов.
