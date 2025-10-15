https://crimea.ria.ru/20251015/tsirk-bez-litsenzii-v-krymu-oshtrafovali-shapito-1150197535.html

Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито

Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито

Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T15:12

2025-10-15T15:12

2025-10-15T15:14

крым

симферополь

цирк

происшествия

россельхознадзор

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150197306_0:6:1126:639_1920x0_80_0_0_2c97da4c475ac20ff949bdd8cc5326b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.24 сентября в ведомство поступило обращение граждан. Специалисты провели внеплановое контрольное мероприятие в отношении цирка-шапито, осуществляющего гастрольную деятельность в крымской столице.Кроме того, владелец не уведомил управление Россельхознадзора о начале гастрольной деятельности, что, согласно законодательству, необходимо сделать в срок не менее 10 дней до начала гастролей.Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с нарушениями норм безопасности. Специалистами было проверено семь объектов, принадлежащих двум предпринимателям. Половина аттракционов эксплуатировалась без обязательной государственной регистрации и с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные батуты и аттракционы выявили в КерчиВ Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционахОпасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, цирк, происшествия, россельхознадзор, новости крыма, общество