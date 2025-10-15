https://crimea.ria.ru/20251015/tsirk-bez-litsenzii-v-krymu-oshtrafovali-shapito-1150197535.html
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе...
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.24 сентября в ведомство поступило обращение граждан. Специалисты провели внеплановое контрольное мероприятие в отношении цирка-шапито, осуществляющего гастрольную деятельность в крымской столице.Кроме того, владелец не уведомил управление Россельхознадзора о начале гастрольной деятельности, что, согласно законодательству, необходимо сделать в срок не менее 10 дней до начала гастролей.Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с нарушениями норм безопасности. Специалистами было проверено семь объектов, принадлежащих двум предпринимателям. Половина аттракционов эксплуатировалась без обязательной государственной регистрации и с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов.
Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
В Симферополе оштрафовали владельца цирка-шапито за работу без лицензии
15:12 15.10.2025 (обновлено: 15:14 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
24 сентября в ведомство поступило обращение граждан. Специалисты провели внеплановое контрольное мероприятие в отношении цирка-шапито, осуществляющего гастрольную деятельность в крымской столице.
"Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в цирке", – сказано в сообщении.
Кроме того, владелец не уведомил управление Россельхознадзора о начале гастрольной деятельности, что, согласно законодательству, необходимо сделать в срок не менее 10 дней до начала гастролей.
"По факту выявленных нарушений индивидуальный предприниматель привлечен 2 октября 2025 года к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ с наказанием в виде наложения штрафа", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с нарушениями норм безопасности
. Специалистами было проверено семь объектов, принадлежащих двум предпринимателям. Половина аттракционов эксплуатировалась без обязательной государственной регистрации и с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов.
