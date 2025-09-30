https://crimea.ria.ru/20250930/v-alushte-nashli-opasnye-attraktsiony-1149860436.html

В Алуште нашли опасные аттракционы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.Он отметил, что опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.Сейчас по результатам инспекции начата межведомственная работа.Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее в Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Объекты имели свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, некоторые были сломаны, на ряде отсутствовали обязательные информационные таблички о дате последней и следующей ежегодной проверки.В селе Николаевка Симферопольского района Крыма также выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации. Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутОпасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в КрымуОпасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание

