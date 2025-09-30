Рейтинг@Mail.ru
В Алуште нашли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/v-alushte-nashli-opasnye-attraktsiony-1149860436.html
В Алуште нашли опасные аттракционы
В Алуште нашли опасные аттракционы - РИА Новости Крым, 30.09.2025
В Алуште нашли опасные аттракционы
В Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T20:34
2025-09-30T20:34
крым
алушта
аттракционы
новости крыма
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141258846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec4e5c3ca0b43f0e5e0ab579f5281e1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.Он отметил, что опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.Сейчас по результатам инспекции начата межведомственная работа.Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее в Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Объекты имели свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, некоторые были сломаны, на ряде отсутствовали обязательные информационные таблички о дате последней и следующей ежегодной проверки.В селе Николаевка Симферопольского района Крыма также выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации. Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутОпасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в КрымуОпасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141258846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1613b78da208008ccf7eb265847eda6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, аттракционы, новости крыма, дети, общество
В Алуште нашли опасные аттракционы

В Алуште выявили опасные детские аттракционы

20:34 30.09.2025
 
Осень в Алуште
Осень в Алуште
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Алуште детские аттракционы работали с существенными нарушениями норм безопасности. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.
Он отметил, что опасные объекты развлечения были выявлены во время совместной с городской прокуратурой проверки.
"Проверено семь аттракционов, принадлежащих двум субъектам предпринимательской деятельности. Половина объектов развлечений эксплуатировались без обязательной государственной регистрации и с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов", - отметил он в Telegram.
Сейчас по результатам инспекции начата межведомственная работа.
Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее в Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Объекты имели свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, некоторые были сломаны, на ряде отсутствовали обязательные информационные таблички о дате последней и следующей ежегодной проверки.
В селе Николаевка Симферопольского района Крыма также выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации. Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму
Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
 
КрымАлуштаАттракционыНовости КрымадетиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:08В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
21:43В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
21:31В Севастополе закрыли рейд
21:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
20:51Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
20:34В Алуште нашли опасные аттракционы
20:13Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
20:00"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии
19:51В Севастополе появятся бесплатные нотариусы
19:36Показали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в Белоруссии
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
18:14Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
18:04Золушка из коммунальной квартиры: к юбилею Веры Васильевой
17:53"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк
17:32Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
17:25Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
17:14"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
Лента новостейМолния