Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор региона Алексей Игнатенко.В ходе проверки установлено, что услуги развлекательного характера предоставлялись всем, без каких-либо требований и ограничений, в том числе по возрасту. Под видом аренды спортивного инвентаря оказывались услуги по катанию всех желающих на картингах. При этом допущен ряд существенных нарушений требований безопасной эксплуатации аттракционов и отсутствовала их обязательная государственная регистрация, уточнил он.По словам Игнатенко, существовала угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому объекты изъяты.Ранее владелец указанных аттракционов уже привлекался судом к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КОАП РФ, но выводов так и не сделал, уточнил начальник инспекции регионального Гостехнадзора.Межведомственная работа по выявленным нарушениям продолжается, добавил Игнатенко.Ранее в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и помогли спуститься людям.На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документовЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор региона Алексей Игнатенко.
"В рамках межведомственного взаимодействия инспекции Гостехнадзора республики совместно с Сакской межрайонной прокуратурой выявлена нелегальная и небезопасная эксплуатация 17 картов", - написал он в своем Telegram-канале.
В ходе проверки установлено, что услуги развлекательного характера предоставлялись всем, без каких-либо требований и ограничений, в том числе по возрасту. Под видом аренды спортивного инвентаря оказывались услуги по катанию всех желающих на картингах. При этом допущен ряд существенных нарушений требований безопасной эксплуатации аттракционов и отсутствовала их обязательная государственная регистрация, уточнил он.
По словам Игнатенко, существовала угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому объекты изъяты.
Ранее владелец указанных аттракционов уже привлекался судом к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КОАП РФ, но выводов так и не сделал, уточнил начальник инспекции регионального Гостехнадзора.
Межведомственная работа по выявленным нарушениям продолжается, добавил Игнатенко.
Ранее в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов
, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов
, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
В июле в Евпатории
22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и помогли спуститься людям.
На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона
без государственной регистрации.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов
, из них около половины работали без разрешительных документов
