https://crimea.ria.ru/20250828/opasnyy-karting-nelegalnye-attraktsiony-izyaty-v-krymu-1149038741.html

Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму

Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму

Эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T08:47

2025-08-28T08:47

2025-08-28T08:17

аттракционы

гостехнадзор крыма

крым

новости крыма

безопасность

сакский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149038977_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f08ac3c939827fe15d37497217398339.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор региона Алексей Игнатенко.В ходе проверки установлено, что услуги развлекательного характера предоставлялись всем, без каких-либо требований и ограничений, в том числе по возрасту. Под видом аренды спортивного инвентаря оказывались услуги по катанию всех желающих на картингах. При этом допущен ряд существенных нарушений требований безопасной эксплуатации аттракционов и отсутствовала их обязательная государственная регистрация, уточнил он.По словам Игнатенко, существовала угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому объекты изъяты.Ранее владелец указанных аттракционов уже привлекался судом к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КОАП РФ, но выводов так и не сделал, уточнил начальник инспекции регионального Гостехнадзора.Межведомственная работа по выявленным нарушениям продолжается, добавил Игнатенко.Ранее в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и помогли спуститься людям.На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документовЧитайте также на РИА Новости Крым:Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционеЛюди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске

крым

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аттракционы, гостехнадзор крыма, крым, новости крыма, безопасность, сакский район