В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах

2025-09-05T08:42

2025-09-05T08:42

2025-09-05T10:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В селе Николаевка Симферопольского района Крыма выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.По его словам, в ходе совместной проверки с прокуратурой Симферопольского района было осмотрено 14 объектов, принадлежащих четырем предпринимателям.По фактам выявленных нарушений ведется межведомственная работа.Ранее сообщалось, что батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку.Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутОпасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в КрымуНа южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов

