В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
В Симферопольском районе Крыма выявили опасные для жизни аттракционы
08:42 05.09.2025 (обновлено: 10:40 05.09.2025)
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея ИгнатенкоВ Николаевке в Крыму выявили нарушения при использовании аттракционов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В селе Николаевка Симферопольского района Крыма выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
По его словам, в ходе совместной проверки с прокуратурой Симферопольского района было осмотрено 14 объектов, принадлежащих четырем предпринимателям.
"Большинство объектов развлечений эксплуатировались с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов, а некоторые с угрозой для жизни и здоровья граждан (детей)", – пояснил Игнатенко.
По фактам выявленных нарушений ведется межведомственная работа.
Ранее сообщалось, что батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку.
Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.
Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.
