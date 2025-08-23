https://crimea.ria.ru/20250823/na-yuzhnom-poberezhe-kryma-vyyavili-10-nelegalnykh-attraktsionov-1148933825.html
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
В Алуште выявили 10 нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T14:41
2025-08-23T14:41
2025-08-23T14:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Алуште выявили 10 нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Кроме того, по его словам, оборудование эксплуатировалось без надлежащим образом смонтированных ограждающих элементов, а также с нарушением ряда других обязательных требований ГОСТов.Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
В Алуште выявили эксплуатацию 10 нелегальных аттракционов