На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов - РИА Новости Крым, 23.08.2025
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
В Алуште выявили 10 нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
2025-08-23T14:41
2025-08-23T14:41
аттракционы
гостехнадзор крыма
алушта
безопасность
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148934579_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_59f231bdbc504eadf45d19bb03722b08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Алуште выявили 10 нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Кроме того, по его словам, оборудование эксплуатировалось без надлежащим образом смонтированных ограждающих элементов, а также с нарушением ряда других обязательных требований ГОСТов.Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
алушта
крым
Новости
аттракционы, гостехнадзор крыма, алушта, безопасность, новости крыма, крым
На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов

В Алуште выявили эксплуатацию 10 нелегальных аттракционов

14:41 23.08.2025
 
© ТГ-канал Алексея ИгнатенкоВ городе Алушта выявлена эксплуатация 10 нелегальных аттракционов
В городе Алушта выявлена эксплуатация 10 нелегальных аттракционов
© ТГ-канал Алексея Игнатенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Алуште выявили 10 нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
"В городе Алушта выявлена эксплуатация 10 нелегальных аттракционов. Все объекты развлечений эксплуатировались без обязательной государственной регистрации и не соответствовали требованиям безопасной эксплуатации", - написал Игнатенко в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, оборудование эксплуатировалось без надлежащим образом смонтированных ограждающих элементов, а также с нарушением ряда других обязательных требований ГОСТов.
Ранее Игнатенко в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что за последнее время работа нелегальных аттракционов была выявлена и прекращена в Судаке, Симферопольском и Сакском районах Крыма.
АттракционыГостехнадзор КрымаАлуштаБезопасностьНовости КрымаКрым
 
