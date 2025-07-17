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ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека
ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека - РИА Новости Крым, 17.07.2025
ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека
22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке Евпатории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T21:39
2025-07-17T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке Евпатории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС Крыма.По данным спасателей, инцидент произошел в четверг в 20:06. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. К месту оперативно прибыли специалисты Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".30 июня две женщины получили травмы при катании на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани. В начале июня в Анапе произошел пожар в парке аттракционов "Джунгли" – одном из крупнейших парков черноморского побережья. По данным МЧС, горели автомобильные покрышки. Огонь повредил кафе и шесть торговых палаток на территории парка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория, крым, аттракционы, мчс крыма, происшествия, новости крыма, общество
ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека

В Евпатории 22 ребенка и двое взрослых спасены с остановившегося на высоте аттракциона

21:39 17.07.2025 (обновлено: 21:47 17.07.2025)
 
© МЧС Республики КрымВ Евпатории 22 ребенка и двое взрослых спасены с остановившегося на высоте аттракциона
В Евпатории 22 ребенка и двое взрослых спасены с остановившегося на высоте аттракциона
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке Евпатории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС Крыма.
По данным спасателей, инцидент произошел в четверг в 20:06. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. К месту оперативно прибыли специалисты Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".
"Спасатели при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься 24 людям, 22 из них - несовершеннолетние. В медицинской помощи никто не нуждался", - уточнили в МЧС.
© МЧС Республики КрымВ Евпатории 22 ребенка и двое взрослых спасены с остановившегося на высоте аттракциона
В Евпатории 22 ребенка и двое взрослых спасены с остановившегося на высоте аттракциона
© МЧС Республики Крым
В Евпатории 22 ребенка и двое взрослых спасены с остановившегося на высоте аттракциона
30 июня две женщины получили травмы при катании на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани.
В начале июня в Анапе произошел пожар в парке аттракционов "Джунгли" – одном из крупнейших парков черноморского побережья. По данным МЧС, горели автомобильные покрышки. Огонь повредил кафе и шесть торговых палаток на территории парка.
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