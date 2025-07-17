https://crimea.ria.ru/20250717/chp-v-evpatorii--s-attraktsiona-spaseli-24-cheloveka-1148041139.html

ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека

ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека - РИА Новости Крым, 17.07.2025

ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека

22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке Евпатории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T21:39

2025-07-17T21:39

2025-07-17T21:47

евпатория

крым

аттракционы

мчс крыма

происшествия

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148041245_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_a29d2d420b7896aafedee7c87dda278b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке Евпатории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в МЧС Крыма.По данным спасателей, инцидент произошел в четверг в 20:06. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. К месту оперативно прибыли специалисты Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас".30 июня две женщины получили травмы при катании на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани. В начале июня в Анапе произошел пожар в парке аттракционов "Джунгли" – одном из крупнейших парков черноморского побережья. По данным МЧС, горели автомобильные покрышки. Огонь повредил кафе и шесть торговых палаток на территории парка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, аттракционы, мчс крыма, происшествия, новости крыма, общество