https://crimea.ria.ru/20250630/na-kubani-dve-turistki-postradali-na-vodnom-attraktsione-1147581954.html

На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе

На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе - РИА Новости Крым, 30.06.2025

На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования двух женщин на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T09:02

2025-06-30T09:02

2025-06-30T09:02

краснодарский край

темрюкский район

происшествия

новости

транспортная прокуратура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования двух женщин на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани, сообщает пресс-служба ведомства."27 июня в станице Голубицкой Темрюкского района на пляже "Альмаре" при катании на парашюте две женщины получили травмы", - говорится в сообщении.Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и при использовании воздушного пространства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.В начале июня в Анапе произошел пожар в парке аттракционов "Джунгли" – одном из крупнейших парков черноморского побережья. По данным МЧС, горели автомобильные покрышки. огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

темрюкский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, темрюкский район, происшествия, новости, транспортная прокуратура