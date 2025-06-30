https://crimea.ria.ru/20250630/na-kubani-dve-turistki-postradali-na-vodnom-attraktsione-1147581954.html
На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе - РИА Новости Крым, 30.06.2025
На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования двух женщин на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:02
2025-06-30T09:02
2025-06-30T09:02
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
новости
транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования двух женщин на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани, сообщает пресс-служба ведомства."27 июня в станице Голубицкой Темрюкского района на пляже "Альмаре" при катании на парашюте две женщины получили травмы", - говорится в сообщении.Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и при использовании воздушного пространства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.В начале июня в Анапе произошел пожар в парке аттракционов "Джунгли" – одном из крупнейших парков черноморского побережья. По данным МЧС, горели автомобильные покрышки. огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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краснодарский край, темрюкский район, происшествия, новости, транспортная прокуратура
На Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
На Кубани две туристки получили травмы во время парасейлинга – проводится проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования двух женщин на водном аттракционе в Темрюкском районе Кубани, сообщает пресс-служба ведомства.
"27 июня в станице Голубицкой Темрюкского района на пляже "Альмаре" при катании на парашюте две женщины получили травмы", - говорится в сообщении.
Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерных судов и при использовании воздушного пространства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что при подъеме парашюта, буксируемого маломерном судном, произошел разрыв крепления, которое травмировало двух женщин. Они были госпитализированы в больницу с травмами. По данному факту также проводится доследственная проверка.
В начале июня в Анапе произошел пожар в парке аттракционов "Джунгли" – одном из крупнейших парков черноморского побережья. По данным МЧС, горели автомобильные покрышки. огнем повреждены кафе и шесть торговых палаток на территории парка.
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