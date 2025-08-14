Рейтинг@Mail.ru
Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/nelegalnye-attraktsiony-nashli-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1148709177.html
Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
В селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма обнаружили нелегальные аттракционы. Сооружения не имели обязательной государственной регистрации и... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T09:49
2025-08-14T09:49
аттракционы
бахчисарайский район
безопасность
крым
новости крыма
гостехнадзор крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148708677_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_4e2c85fba6ba41b789b92093bf1bb425.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма обнаружили нелегальные аттракционы. Сооружения не имели обязательной государственной регистрации и других необходимых документов, сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Также на объектах развлечений отсутствовали технические средства организации их безопасной эксплуатации, добавил Игнатенко.Ранее в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.Также стало известно, что на пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымВ Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148708677_124:0:1157:775_1920x0_80_0_0_da0e2786afae24cf30f65d668997dc2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аттракционы, бахчисарайский район, безопасность, крым, новости крыма, гостехнадзор крыма
Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма

В двух селах Бахчисарайского района Крыма выявлены нелегальные аттракционы

09:49 14.08.2025
 
© ТГ- канал начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексея ИгнатенкоВ Бахчисарайском районе выявлены нелегальные аттракционы
В Бахчисарайском районе выявлены нелегальные аттракционы
© ТГ- канал начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексея Игнатенко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма обнаружили нелегальные аттракционы. Сооружения не имели обязательной государственной регистрации и других необходимых документов, сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
"Аттракционы не имели обязательной государственной регистрации и других необходимых документов, в том числе подтверждающих их техническую исправность", – сказано в сообщении.
Также на объектах развлечений отсутствовали технические средства организации их безопасной эксплуатации, добавил Игнатенко.
© ТГ- канал начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексея ИгнатенкоВ Бахчисарайском районе выявлены нелегальные аттракционы
В Бахчисарайском районе выявлены нелегальные аттракционы
© ТГ- канал начальника Инспекции Гостехнадзора Республики Крым Алексея Игнатенко
В Бахчисарайском районе выявлены нелегальные аттракционы
Ранее в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.
Также стало известно, что на пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации.
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопасными
ЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопасным
В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
 
АттракционыБахчисарайский районБезопасностьКрымНовости КрымаГостехнадзор Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
11:17ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
11:08Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
10:56Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
10:55ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
10:38Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:17Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
10:03Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
09:49Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
09:33В Севастополе на рынке изъяли более 200 кг морепродуктов без документов
09:12Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
09:09Как пострадавшим от обстрелов ВСУ на Херсонщине получить выплаты
08:53Белгород под ударом ВСУ – ранены три мирных жителя 0:47
08:43Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи
08:33Медовый Спас: смысл и история праздника
07:57Россия сорвала украинскую ракетную программу
07:3121 вражеский беспилотник сбили над Крымом и Черным морем
07:24В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы
07:06ВСУ атаковали беспилотником здание правительства Белгородской области
06:43Скифы Крыма и Урала - ученые нашли и подтвердили различия
Лента новостейМолния