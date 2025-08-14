Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
В двух селах Бахчисарайского района Крыма выявлены нелегальные аттракционы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма обнаружили нелегальные аттракционы. Сооружения не имели обязательной государственной регистрации и других необходимых документов, сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
"Аттракционы не имели обязательной государственной регистрации и других необходимых документов, в том числе подтверждающих их техническую исправность", – сказано в сообщении.
Также на объектах развлечений отсутствовали технические средства организации их безопасной эксплуатации, добавил Игнатенко.
Ранее в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.
Также стало известно, что на пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации.
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.
