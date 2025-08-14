https://crimea.ria.ru/20250814/nelegalnye-attraktsiony-nashli-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1148709177.html

Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма

Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма

В селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма обнаружили нелегальные аттракционы. Сооружения не имели обязательной государственной регистрации и... РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма обнаружили нелегальные аттракционы. Сооружения не имели обязательной государственной регистрации и других необходимых документов, сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Также на объектах развлечений отсутствовали технические средства организации их безопасной эксплуатации, добавил Игнатенко.Ранее в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "КРЫМ-СПАС" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.Также стало известно, что на пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без государственной регистрации. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиЧП на аттракционах в Крыму: как сделать отдых безопаснымВ Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России

