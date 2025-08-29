https://crimea.ria.ru/20250829/v-krymu-na-strausinoy-ferme-nashli-opasnyy-batut-1149067000.html
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T11:33
2025-08-29T11:33
2025-08-29T11:33
гостехнадзор крыма
крым
ленинский район
новости крыма
безопасность
аттракционы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149067194_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53de66aa02f60c2a6af55b03adb2072a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Нелегальная эксплуатация батутной арены в селе Глазовка была выявлена в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой региона, уточнил он.Он уточнил, что ранее от посетителей аттракциона уже поступали жалобы, а предприниматель-эксплуатант даже привлекался судом к административной ответственности, но правильных выводов так и не сделал.По выявленным нарушениям развернута межведомственная работа, добавил он, призвав крымчан и гостей региона не пользоваться услугами нелегальных и небезопасных аттракционов.Ранее Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеОпасные аттракционы обнаружили на пляже в ФеодосииДва происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149067194_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8fcd2da7247641969c7aa02ff942b8ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гостехнадзор крыма, крым, ленинский район, новости крыма, безопасность, аттракционы
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
В Ленинском районе Крыма обнаружили опасную батутную арену
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
Нелегальная эксплуатация батутной арены в селе Глазовка была выявлена в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой региона, уточнил он.
"На незарегистрированных в Гостехнадзоре батутах предоставлялись услуги развлекательного характера с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации", - написал Игнатенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ранее от посетителей аттракциона уже поступали жалобы, а предприниматель-эксплуатант даже привлекался судом к административной ответственности, но правильных выводов так и не сделал.
По выявленным нарушениям развернута межведомственная работа, добавил он, призвав крымчан и гостей региона не пользоваться услугами нелегальных и небезопасных аттракционов.
Ранее Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов
на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.
Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов
, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов
, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
В июле в Евпатории
22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона
без госрегистрации.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов
, из них около половины работали без разрешительных документов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: