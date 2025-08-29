https://crimea.ria.ru/20250829/v-krymu-na-strausinoy-ferme-nashli-opasnyy-batut-1149067000.html

В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут

В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут - РИА Новости Крым, 29.08.2025

В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут

Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T11:33

2025-08-29T11:33

2025-08-29T11:33

гостехнадзор крыма

крым

ленинский район

новости крыма

безопасность

аттракционы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149067194_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53de66aa02f60c2a6af55b03adb2072a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Нелегальная эксплуатация батутной арены в селе Глазовка была выявлена в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой региона, уточнил он.Он уточнил, что ранее от посетителей аттракциона уже поступали жалобы, а предприниматель-эксплуатант даже привлекался судом к административной ответственности, но правильных выводов так и не сделал.По выявленным нарушениям развернута межведомственная работа, добавил он, призвав крымчан и гостей региона не пользоваться услугами нелегальных и небезопасных аттракционов.Ранее Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеОпасные аттракционы обнаружили на пляже в ФеодосииДва происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гостехнадзор крыма, крым, ленинский район, новости крыма, безопасность, аттракционы