Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/v-krymu-na-strausinoy-ferme-nashli-opasnyy-batut-1149067000.html
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T11:33
2025-08-29T11:33
гостехнадзор крыма
крым
ленинский район
новости крыма
безопасность
аттракционы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149067194_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_53de66aa02f60c2a6af55b03adb2072a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Нелегальная эксплуатация батутной арены в селе Глазовка была выявлена в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой региона, уточнил он.Он уточнил, что ранее от посетителей аттракциона уже поступали жалобы, а предприниматель-эксплуатант даже привлекался судом к административной ответственности, но правильных выводов так и не сделал.По выявленным нарушениям развернута межведомственная работа, добавил он, призвав крымчан и гостей региона не пользоваться услугами нелегальных и небезопасных аттракционов.Ранее Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить вниманиеОпасные аттракционы обнаружили на пляже в ФеодосииДва происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149067194_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8fcd2da7247641969c7aa02ff942b8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гостехнадзор крыма, крым, ленинский район, новости крыма, безопасность, аттракционы
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут

В Ленинском районе Крыма обнаружили опасную батутную арену

11:33 29.08.2025
 
© Алексей ИгнатенкоОпасный аттракцион в Ленинском районе Крыма
Опасный аттракцион в Ленинском районе Крыма
© Алексей Игнатенко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова, не прошла проверку. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора Республики Крым - главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
Нелегальная эксплуатация батутной арены в селе Глазовка была выявлена в ходе проверки, проведенной совместно с прокуратурой региона, уточнил он.
"На незарегистрированных в Гостехнадзоре батутах предоставлялись услуги развлекательного характера с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации", - написал Игнатенко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ранее от посетителей аттракциона уже поступали жалобы, а предприниматель-эксплуатант даже привлекался судом к административной ответственности, но правильных выводов так и не сделал.
© Алексей ИгнатенкоОпасный аттракцион в Ленинском районе Крыма
Опасный аттракцион в Ленинском районе Крыма
© Алексей Игнатенко
Опасный аттракцион в Ленинском районе Крыма
По выявленным нарушениям развернута межведомственная работа, добавил он, призвав крымчан и гостей региона не пользоваться услугами нелегальных и небезопасных аттракционов.
Ранее Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.
Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Опасные аттракционы в Крыму: на что надо обратить внимание
Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии
Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
 
Гостехнадзор КрымаКрымЛенинский районНовости КрымаБезопасностьАттракционы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
12:17На севере Крыма ограничат движение по мосту
12:06Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
11:45На Керченском полуострове будут работать саперы
11:33В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
11:09Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
10:43Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
10:17Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
10:00Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
Лента новостейМолния