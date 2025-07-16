https://crimea.ria.ru/20250716/v-krymu-zakryli-okolo-20-nelegalnykh-attraktsionov-1147988486.html

В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов

В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов

В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T18:07

2025-07-16T18:07

2025-07-16T19:05

крым

новости крыма

правонарушения

аттракционы

пляжи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147991224_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_8f649ae901c3316e2e71004ed332cc8b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.По словам Игнатенко, на подобных объектах допускается много нарушений, начиная с отсутствия ограждения и доступа третьих лиц в опасные зоны развлекательных объектов, и заканчивая необученным персоналом.Начальник инспекции констатировал, что нелегально работают в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.Начальник инспекции заверил, что совместные с прокуратурой рейды по выявлению нелегальных аттракционов продолжатся. В случае выявления на побережье таких точек будет ставиться вопрос о расторжении с арендатором соответствующего пляжа договора пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракционЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, правонарушения, аттракционы, пляжи