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В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов
В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T18:07
2025-07-16T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.По словам Игнатенко, на подобных объектах допускается много нарушений, начиная с отсутствия ограждения и доступа третьих лиц в опасные зоны развлекательных объектов, и заканчивая необученным персоналом.Начальник инспекции констатировал, что нелегально работают в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.Начальник инспекции заверил, что совместные с прокуратурой рейды по выявлению нелегальных аттракционов продолжатся. В случае выявления на побережье таких точек будет ставиться вопрос о расторжении с арендатором соответствующего пляжа договора пользования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракционЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
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крым, новости крыма, правонарушения, аттракционы, пляжи
В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционов

В Крыму с начала года закрыли около 20 нелегальных аттракционов

18:07 16.07.2025 (обновлено: 19:05 16.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектНелегальные аттракционы
Нелегальные аттракционы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.
"У нас проведены осмотры 40 аттракционов совместно с прокуратурой, а также профилактические осмотры. Выявлено порядка 20 аттракционов, работавших нелегально", - сказал глава ведомства.
По словам Игнатенко, на подобных объектах допускается много нарушений, начиная с отсутствия ограждения и доступа третьих лиц в опасные зоны развлекательных объектов, и заканчивая необученным персоналом.
Начальник инспекции констатировал, что нелегально работают в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.

"Наши эксплуатанты понимают, что нужно регистрироваться, но многие из нарушителей приезжают с материка и просто на сезон ставят аттракционы и зарабатывают. А некоторые арендаторы пляжей предоставляют им возможность размещаться у себя", - отметил Игнатенко.

Начальник инспекции заверил, что совместные с прокуратурой рейды по выявлению нелегальных аттракционов продолжатся. В случае выявления на побережье таких точек будет ставиться вопрос о расторжении с арендатором соответствующего пляжа договора пользования.
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