Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии
В Феодосии на пляже обнаружили нелегальные опасные аттракционы
© Начальник Инспекции Гостехнадзора Республики КрымВ Феодосии на пляже обнаружили нелегальные опасные аттракционы
© Начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Четыре опасных аттракциона без государственной регистрации выявили на пляже в Феодосии, сообщил начальник крымской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.
"В рамках проведения межведомственных мероприятий прокуратуры города Феодосии совместно с инспекцией Гостехнадзора, на пляжной территории городского округа Феодосия выявлены четыре аттракциона без обязательной государственной регистрации и не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации", – написал он в своем Telegram-канале.
По факту выявленных нарушений ведется межведомственная работа, добавил Игнатенко.
На минувшей неделе в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "Крым-СПАС" при помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.
Позже в ходе проверки в данном парке были закрыты 10 аттракционов.
Ранее Алексей Игнатенко в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: