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Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии
Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии
Четыре опасных аттракциона без государственной регистрации выявили на пляже в Феодосии, сообщил начальник крымской инспекции по надзору за техническим... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T19:10
2025-07-21T18:41
феодосия
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аттракционы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Четыре опасных аттракциона без государственной регистрации выявили на пляже в Феодосии, сообщил начальник крымской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.По факту выявленных нарушений ведется межведомственная работа, добавил Игнатенко.На минувшей неделе в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "Крым-СПАС" при помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.Позже в ходе проверки в данном парке были закрыты 10 аттракционов.Ранее Алексей Игнатенко в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракционЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений
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феодосия, гостехнадзор крыма, новости крыма, аттракционы, происшествия, пляжи крыма, безопасность
Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии

В Феодосии на пляже обнаружили нелегальные опасные аттракционы

19:10 21.07.2025
 
© Начальник Инспекции Гостехнадзора Республики КрымВ Феодосии на пляже обнаружили нелегальные опасные аттракционы
В Феодосии на пляже обнаружили нелегальные опасные аттракционы
© Начальник Инспекции Гостехнадзора Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Четыре опасных аттракциона без государственной регистрации выявили на пляже в Феодосии, сообщил начальник крымской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.
"В рамках проведения межведомственных мероприятий прокуратуры города Феодосии совместно с инспекцией Гостехнадзора, на пляжной территории городского округа Феодосия выявлены четыре аттракциона без обязательной государственной регистрации и не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации", – написал он в своем Telegram-канале.
По факту выявленных нарушений ведется межведомственная работа, добавил Игнатенко.
На минувшей неделе в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "Крым-СПАС" при помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.
Позже в ходе проверки в данном парке были закрыты 10 аттракционов.
Ранее Алексей Игнатенко в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.
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ФеодосияГостехнадзор КрымаНовости КрымаАттракционыПроисшествияПляжи КрымаБезопасность
 
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