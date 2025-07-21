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Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии

Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии

Четыре опасных аттракциона без государственной регистрации выявили на пляже в Феодосии, сообщил начальник крымской инспекции по надзору за техническим... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T19:10

2025-07-21T19:10

2025-07-21T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Четыре опасных аттракциона без государственной регистрации выявили на пляже в Феодосии, сообщил начальник крымской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.По факту выявленных нарушений ведется межведомственная работа, добавил Игнатенко.На минувшей неделе в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "Крым-СПАС" при помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям.Позже в ходе проверки в данном парке были закрыты 10 аттракционов.Ранее Алексей Игнатенко в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются в основном приезжие предприниматели. При этом некоторые арендаторы пляжей в Крыму разрешают таким "бизнесменам" устанавливать незарегистрированные объекты, что противоречит нормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиВ детском лагере в Крыму выявили опасный нелегальный аттракционЧП на аттракционах в Джанкое - прокуратура нашла ряд нарушений

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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