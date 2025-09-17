https://crimea.ria.ru/20250917/opasnye-batuty-i-attraktsiony-vyyavili-v-kerchi-1149512460.html

Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи

Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи

В Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T15:55

2025-09-17T15:55

2025-09-17T15:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.По его словам, нарушения выявлены в ходе совместного рейда с прокуратурой региона. Все аттракционы принадлежали двум собственникам. Кроме того, выявлен широкий перечень нарушений: свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, поломки и износ узлов и деталей, сколы на покрытии модулей, несоответствие показаний приборов измерения роста поверенным данным, отсутствие обязательных информационных табличек о дате последней и следующей ежегодной проверки.По результатам инспекции начата межведомственная работа.Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее сообщалось, что в селе Николаевка Симферопольского района Крыма выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации.Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционахВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутОпасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму

