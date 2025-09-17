Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
В Керчи выявили 22 опасных для детей аттракциона
15:55 17.09.2025 (обновлено: 15:59 17.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.
По его словам, нарушения выявлены в ходе совместного рейда с прокуратурой региона. Все аттракционы принадлежали двум собственникам.
"В рамках проверки были установлены аттракционы, эксплуатируемые с приостановленной регистрацией, что является недопустимым фактом", – рассказал Игнатенко.
Кроме того, выявлен широкий перечень нарушений: свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, поломки и износ узлов и деталей, сколы на покрытии модулей, несоответствие показаний приборов измерения роста поверенным данным, отсутствие обязательных информационных табличек о дате последней и следующей ежегодной проверки.
"А также ненадлежащее крепление надувных батутов (наличие незафиксированных узлов крепления), на части аттракционов несоответствие ограждений требованиям ГОСТ 33807-2016", – добавил начальник инспекции.
По результатам инспекции начата межведомственная работа.
Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее сообщалось, что в селе Николаевка Симферопольского района Крыма выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации.
Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.
Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.
Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.
