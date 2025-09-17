Рейтинг@Mail.ru
Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
В Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T15:55
2025-09-17T15:59
крым
керчь
аттракционы
происшествия
общество
новости крыма
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149511374_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_c8ccf0400dbde7752631f24194557137.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.По его словам, нарушения выявлены в ходе совместного рейда с прокуратурой региона. Все аттракционы принадлежали двум собственникам. Кроме того, выявлен широкий перечень нарушений: свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, поломки и износ узлов и деталей, сколы на покрытии модулей, несоответствие показаний приборов измерения роста поверенным данным, отсутствие обязательных информационных табличек о дате последней и следующей ежегодной проверки.По результатам инспекции начата межведомственная работа.Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее сообщалось, что в селе Николаевка Симферопольского района Крыма выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации.Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционахВ Крыму на страусиной ферме нашли опасный батутОпасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму
крым
керчь
крым, керчь, аттракционы, происшествия, общество, новости крыма, дети
Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи

В Керчи выявили 22 опасных для детей аттракциона

15:55 17.09.2025 (обновлено: 15:59 17.09.2025)
 
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея ИгнатенкоВ Керчи выявили опасные аттракционы
В Керчи выявили опасные аттракционы
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея Игнатенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Керчи выявили 22 опасных для жизни и здоровья детей аттракциона. Об этом сообщил начальник инспекции Гостехнадзора республики - главный государственный инженер-инспектор Крыма Алексей Игнатенко.
По его словам, нарушения выявлены в ходе совместного рейда с прокуратурой региона. Все аттракционы принадлежали двум собственникам.
"В рамках проверки были установлены аттракционы, эксплуатируемые с приостановленной регистрацией, что является недопустимым фактом", – рассказал Игнатенко.
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея ИгнатенкоВ Керчи выявили опасные аттракционы
В Керчи выявили опасные аттракционы
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея Игнатенко
В Керчи выявили опасные аттракционы
Кроме того, выявлен широкий перечень нарушений: свободный доступ в опасные зоны и к электрооборудованию, поломки и износ узлов и деталей, сколы на покрытии модулей, несоответствие показаний приборов измерения роста поверенным данным, отсутствие обязательных информационных табличек о дате последней и следующей ежегодной проверки.

"А также ненадлежащее крепление надувных батутов (наличие незафиксированных узлов крепления), на части аттракционов несоответствие ограждений требованиям ГОСТ 33807-2016", – добавил начальник инспекции.

По результатам инспекции начата межведомственная работа.
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея ИгнатенкоВ Керчи выявили опасные аттракционы
В Керчи выявили опасные аттракционы
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея Игнатенко
В Керчи выявили опасные аттракционы
Проверки безопасности аттракционов в Крыму проходят регулярно. Ранее сообщалось, что в селе Николаевка Симферопольского района Крыма выявили и изъяли ряд аттракционов, не соответствующих требованиям эксплуатации.
Кроме того, не прошла проверку батутная арена, нелегально установленная на территории страусиной фермы в Ленинском районе полуострова.
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея ИгнатенкоВ Керчи выявили опасные аттракционы
В Керчи выявили опасные аттракционы
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея Игнатенко
В Керчи выявили опасные аттракционы
Игнатенко также сообщил, что эксплуатация картов на одном из картодромов в Сакском районе Крыма оказалась нелегальной и небезопасной.
Также в августе в Алуште выявили десять нелегально работающих аттракционов, функционирующих с многочисленными нарушениями. Осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея ИгнатенкоВ Керчи выявили опасные аттракционы
В Керчи выявили опасные аттракционы
© Telegram-канал начальника инспекции Гостехнадзора Крыма Алексея Игнатенко
В Керчи выявили опасные аттракционы
В июле в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. На пляже в Феодосии выявили четыре опасных аттракциона без госрегистрации.
Также сообщалось, что в Крыму в этом году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
Опасный картинг: нелегальные аттракционы изъяты в Крыму
 
КрымКерчьАттракционыПроисшествияОбществоНовости Крымадети
 
