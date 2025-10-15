Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
Жителей Туапсе призвали срочно покинуть пляжи из-за угрозы появления украинских БЭКов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T14:55
2025-10-15T14:55
россия
туапсе
краснодарский край
новости
атаки всу
безэкипажные катера
сергей бойко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Жителей Туапсе призвали срочно покинуть пляжи из-за угрозы появления украинских БЭКов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.Он напомнил, что снимать работу ПВО и находиться вблизи опасной зоны категорически запрещено.В конце сентября украинские БЭКи атаковали Новороссийск. В результате ударов погибли два человека, пострадали 11. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
россия
туапсе
краснодарский край
россия, туапсе, краснодарский край, новости, атаки всу, безэкипажные катера, сергей бойко
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов

В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за приближения катеров ВСУ

14:55 15.10.2025
 
© Администрация муниципального образования Туапсинский районТуапсе
Туапсе
© Администрация муниципального образования Туапсинский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Жителей Туапсе призвали срочно покинуть пляжи из-за угрозы появления украинских БЭКов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
"Покиньте срочно территории рядом с морем, набережные, пляжи! Ожидаем появления в нашей акватории безэкипажных катеров", - написал он в своих соцсетях.
Он напомнил, что снимать работу ПВО и находиться вблизи опасной зоны категорически запрещено.
В конце сентября украинские БЭКи атаковали Новороссийск. В результате ударов погибли два человека, пострадали 11. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
