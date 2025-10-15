https://crimea.ria.ru/20251015/v-tuapse-lyudey-prizvali-srochno-pokinut-plyazhi-iz-za-ukrainskikh-bekov-1150196970.html
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
Жителей Туапсе призвали срочно покинуть пляжи из-за угрозы появления украинских БЭКов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского... РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Жителей Туапсе призвали срочно покинуть пляжи из-за угрозы появления украинских БЭКов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.Он напомнил, что снимать работу ПВО и находиться вблизи опасной зоны категорически запрещено.В конце сентября украинские БЭКи атаковали Новороссийск. В результате ударов погибли два человека, пострадали 11. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
