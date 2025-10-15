https://crimea.ria.ru/20251015/v-sevastopole-osudili-dvukh-byvshikh-operov-za-vymogatelstvo-1150202142.html
В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе двое экс-полицейских получили крупные штрафы по делу о хищении путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону, оперуполномоченные уголовного розыска вымогали деньги у местного жителя, сын которого являлся фигурантом уголовного дела.
"Подсудимые предложили помочь избежать его сыну уголовной ответственности, не имея при этом реальной возможности повлиять на принятие процессуального решения. За свои услуги они потребовали денежное вознаграждение", – сказано в сообщении.
Злоумышленников задержаны в декабре 2024 года сразу после получения денег. Сообщники разделили полученную сумму, от части купюр пытались избавиться.
Они признаны виновными в покушении на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, уточнили в УФСБ.
Отмечается, что подсудимые дали признательные показания и содействовали следствию, в этой связи суд назначил им штрафы в 400 и 350 тысяч рублей, лишил их специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах в течении двух лет. Пока приговор в законную силу не вступил.
