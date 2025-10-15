https://crimea.ria.ru/20251015/v-sevastopole-osudili-dvukh-byvshikh-operov-za-vymogatelstvo-1150202142.html

В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе двое экс-полицейских получили крупные штрафы по делу о хищении путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения. Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по региону, оперуполномоченные уголовного розыска вымогали деньги у местного жителя, сын которого являлся фигурантом уголовного дела.Злоумышленников задержаны в декабре 2024 года сразу после получения денег. Сообщники разделили полученную сумму, от части купюр пытались избавиться. Они признаны виновными в покушении на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, уточнили в УФСБ.Отмечается, что подсудимые дали признательные показания и содействовали следствию, в этой связи суд назначил им штрафы в 400 и 350 тысяч рублей, лишил их специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах в течении двух лет. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогателиЖитель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательствоВ Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательстве

