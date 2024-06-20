https://crimea.ria.ru/20240620/zhitel-sevastopolya-poluchil-7-let-strogacha-za-vymogatelstvo-1138240856.html

Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство

Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство

Житель Севастополя в составе организованной группы вымогал 24 млн рублей у бизнесмена и отправится в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:51

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

вымогательство

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя в составе организованной группы вымогал 24 млн рублей у бизнесмена и отправится в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры города.Преступные действия пресекли сотрудники уголовного розыска. За вымогательство в особо крупном размере в составе ОПГ фигурант приговорен к 7 годам заключения в исправительной колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Один из сообщников мужчины осужден ранее тем же районным судом. Еще трое злоумышленников объявлены в розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательствеБывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательствоФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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