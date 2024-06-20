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Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
Житель Севастополя в составе организованной группы вымогал 24 млн рублей у бизнесмена и отправится в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры города. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T13:50
2024-06-20T13:50
2024-06-20T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Житель Севастополя в составе организованной группы вымогал 24 млн рублей у бизнесмена и отправится в колонию, сообщает пресс-служба прокуратуры города.Преступные действия пресекли сотрудники уголовного розыска. За вымогательство в особо крупном размере в составе ОПГ фигурант приговорен к 7 годам заключения в исправительной колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Один из сообщников мужчины осужден ранее тем же районным судом. Еще трое злоумышленников объявлены в розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с поличным взяли членов ОПГ по подозрению в вымогательствеБывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательствоФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, вымогательство, новости крыма, крым
Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
Севастополец в составе ОПГ вымогал 24 млн у бизнесмена
13:50 20.06.2024 (обновлено: 13:51 20.06.2024)