https://crimea.ria.ru/20240405/byvshiy-deputat-i-predprinimatel-v-krymu-poydut-pod-sud-za-vymogatelstvo-1136304578.html
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T11:28
2024-04-05T11:28
2024-04-05T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство. В СК России по Республике Крым и Севастополю уточняют, что после отказа потерпевшего, с мая по август 2023 года обвиняемые размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.Незаконные действия мужчин были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В Следкоме Крыма и Севастополя сообщают, что обвиняемые признались в содеянном во время очных ставок и проверок с выездом на место. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее в Крыму было возбуждено еще одно уголовное дело по факту вымогательства. Задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Под угрозой применения физической силы они требовали передать им 300 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесменаПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской областиФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский следком, прокуратура республики крым, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
Двух жителей Крыма обвиняют в вымогательстве с угрозами распространения порочащих сведений
11:28 05.04.2024 (обновлено: 11:30 05.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что подельники требовали от местного жителя, который купил два участка в Митрофановском сельском поселении, продать земли обратно. Сообщники предложили заведомо заниженную цену без учета значительных вложений нового собственника", - сообщают в Следкоме Крыма и Севастополя.
При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство.
В СК России по Республике Крым и Севастополю уточняют, что после отказа потерпевшего, с мая по август 2023 года обвиняемые размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.
Незаконные действия мужчин были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
В Следкоме Крыма и Севастополя сообщают, что обвиняемые признались в содеянном во время очных ставок и проверок с выездом на место. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
"С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее в Крыму было возбуждено еще одно уголовное дело по факту вымогательства. Задержаны
двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Под угрозой применения физической силы они требовали передать им 300 тысяч рублей.
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