https://crimea.ria.ru/20240405/byvshiy-deputat-i-predprinimatel-v-krymu-poydut-pod-sud-za-vymogatelstvo-1136304578.html

Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство

Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство

Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T11:28

2024-04-05T11:28

2024-04-05T11:30

крымский следком

прокуратура республики крым

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство. В СК России по Республике Крым и Севастополю уточняют, что после отказа потерпевшего, с мая по август 2023 года обвиняемые размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.Незаконные действия мужчин были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В Следкоме Крыма и Севастополя сообщают, что обвиняемые признались в содеянном во время очных ставок и проверок с выездом на место. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее в Крыму было возбуждено еще одно уголовное дело по факту вымогательства. Задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Под угрозой применения физической силы они требовали передать им 300 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесменаПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской областиФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура республики крым, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым