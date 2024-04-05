Рейтинг@Mail.ru
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240405/byvshiy-deputat-i-predprinimatel-v-krymu-poydut-pod-sud-za-vymogatelstvo-1136304578.html
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T11:28
2024-04-05T11:30
крымский следком
прокуратура республики крым
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство. В СК России по Республике Крым и Севастополю уточняют, что после отказа потерпевшего, с мая по август 2023 года обвиняемые размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.Незаконные действия мужчин были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.В Следкоме Крыма и Севастополя сообщают, что обвиняемые признались в содеянном во время очных ставок и проверок с выездом на место. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее в Крыму было возбуждено еще одно уголовное дело по факту вымогательства. Задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Под угрозой применения физической силы они требовали передать им 300 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесменаПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской областиФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ccb3b2627017ab44e48faf20159923e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский следком, прокуратура республики крым, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым
Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство

Двух жителей Крыма обвиняют в вымогательстве с угрозами распространения порочащих сведений

11:28 05.04.2024 (обновлено: 11:30 05.04.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Двум жителям Нижнегорского района Крыма, бывшему депутату и предпринимателю, предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что подельники требовали от местного жителя, который купил два участка в Митрофановском сельском поселении, продать земли обратно. Сообщники предложили заведомо заниженную цену без учета значительных вложений нового собственника", - сообщают в Следкоме Крыма и Севастополя.

При этом, по информации прокуратуры, обвиняемые угрожали распространением о потерпевшем и членах его семьи сведений, порочащих их честь и достоинство.
В СК России по Республике Крым и Севастополю уточняют, что после отказа потерпевшего, с мая по август 2023 года обвиняемые размещали в соцсетях видеоролики в отношении собственника участков и его родственников с ложными порочащими сведениями.
Незаконные действия мужчин были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
В Следкоме Крыма и Севастополя сообщают, что обвиняемые признались в содеянном во время очных ставок и проверок с выездом на место. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
"С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее в Крыму было возбуждено еще одно уголовное дело по факту вымогательства. Задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Под угрозой применения физической силы они требовали передать им 300 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала двух крымчан за вымогательство 1 млн рублей у бизнесмена
Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития
 
Крымский СледкомПрокуратура Республики КрымНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:28Бывший депутат и предприниматель в Крыму пойдут под суд за вымогательство
11:21201 мирный житель погиб от ударов ВСУ по регионам России с начала года
11:19В Курской области под обстрелом ВСУ ранена женщина
11:09В Крыму под Судаком легковушка улетела в кювет и перевернулась
10:55Дроны ВСУ охотятся за гражданскими на левом берегу Днепра – ранены пятеро
10:42Самый дорогой "мусоровоз": чем известна бронемашина "Азовец"
10:26Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле - СМИ
10:08Семь мирных жителей ранены в результате обстрела Горловки
10:02ВСУ обстреляли школу и детский сад в Белгородской области
09:45В Крыму будет громко – власти объяснили причину
09:38Заморозки на Кубани: в МЧС предупредили о риске гибели сельхозкультур
09:01В Харькове полностью остановилось метро
08:59Андрей Чибис - биография
08:37Первые слова губернатора Чибиса после нападения и операции
08:30Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
08:09Фото людей с флагом Украины найдены в телефоне боевика из "Крокуса"
07:59Напавший с ножом на губернатора Чибиса рассказал о причине нападения - СК
07:47Пригородные районы Часова Яра в ДНР под контролем России
07:4453 дрона: в МО рассказали о массированной атаке на пять регионов России
07:38Что известно о напавшем на губернатора Мурманской области мужчине
Лента новостейМолния