https://crimea.ria.ru/20240326/fsb-razoblachila-korruptsionnuyu-opg-v-minekonomrazvitiya-1136036601.html

ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 26.03.2024

ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T10:12

2024-03-26T10:12

2024-03-26T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

минэкономразвития россии

ставропольский край

новости

хищение

закон и право

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136036487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe47b1e5b30c354e618500225bfc7252.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Личности причастных к противоправной должности чиновников не раскрываются.Следствием установлено, что сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Также установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. Объем ущерба не раскрывается.Уголовные дела возбуждены по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.В Москве и Ставропольском крае проведены 17 обысков. Изъяты "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеЗамглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахЗамначальника Крымской таможни задержан за превышение полномочий

ставропольский край

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обыски у задержанных коррупционеров. Кадры ФСБ РФ Видео ФСБ с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах настоящие дворцы, дорогие машины и очень много денег. Пресечении деятельности участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. 2024-03-26T10:12 true PT2M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), минэкономразвития россии, ставропольский край, новости, хищение, закон и право, россия, видео