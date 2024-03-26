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ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития
ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития - РИА Новости Крым, 26.03.2024
ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития
ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T10:12
2024-03-26T10:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
минэкономразвития россии
ставропольский край
новости
хищение
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Личности причастных к противоправной должности чиновников не раскрываются.Следствием установлено, что сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Также установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. Объем ущерба не раскрывается.Уголовные дела возбуждены по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.В Москве и Ставропольском крае проведены 17 обысков. Изъяты "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищениеЗамглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупкахЗамначальника Крымской таможни задержан за превышение полномочий
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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Обыски у задержанных коррупционеров. Кадры ФСБ РФ
Видео ФСБ с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах настоящие дворцы, дорогие машины и очень много денег. Пресечении деятельности участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), минэкономразвития россии, ставропольский край, новости, хищение, закон и право, россия, видео
ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
2024-03-26T10:12
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ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ в Минэкономразвития

ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития РФ

10:12 26.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. ФСБ разоблачила организованную преступную группу, причастную к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. В состав ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Личности причастных к противоправной должности чиновников не раскрываются.
"ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".
Также установлены факты хищения природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона. Объем ущерба не раскрывается.
Уголовные дела возбуждены по трем статьям: по части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 158 (кража) и части 3 статьи 163 (вымогательство) УК России. Фигурантам предъявлены обвинения, они заключены в СИЗО.
В Москве и Ставропольском крае проведены 17 обысков. Изъяты "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Минэкономразвития РоссииСтавропольский крайНовостиХищениеЗакон и правоРоссия
 
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