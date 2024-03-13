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В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение
В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение - РИА Новости Крым, 13.03.2024
В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение
Главврач симферопольской поликлиники №2 получила условный срок по статье о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщает в среду УФСБ России... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Главврач симферопольской поликлиники №2 получила условный срок по статье о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщает в среду УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, деньги предназначались для оплаты труда работников медорганизации.По данным ведомства, в период с 2014 по 2020 год подозреваемая приняла на работу в поликлинику пять лиц, которые фактически в поликлинике не работали.Киевским районным судом Симферополя все члены преступной группы признаны виновными в хищении чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Организатор преступной схемы – бывший главврач – получила три года лишения свободы условно со штрафом в сумме 7,6 млн руб. Посредник в обначиливании денег – 1 год лишения свободы условно. Пять фиктивно трудоустроенных граждан заплатят штрафы по 40 тыс. рублей. К этому времени приговоры вступили в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу селаВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуЭкс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, происшествия, симферополь, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму главврач поликлиники получила срок за особо крупное хищение

Главврач поликлиники в Симферополе получила срок за особо крупное хищение - УФСБ

11:36 13.03.2024 (обновлено: 11:37 13.03.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Главврач симферопольской поликлиники №2 получила условный срок по статье о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщает в среду УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, деньги предназначались для оплаты труда работников медорганизации.
По данным ведомства, в период с 2014 по 2020 год подозреваемая приняла на работу в поликлинику пять лиц, которые фактически в поликлинике не работали.
"Денежные средства, начисляемые фиктивно трудоустроенным работникам, через посредника главврач присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате указанных противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей", - сказано в сообщении.
Киевским районным судом Симферополя все члены преступной группы признаны виновными в хищении чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Организатор преступной схемы – бывший главврач – получила три года лишения свободы условно со штрафом в сумме 7,6 млн руб. Посредник в обначиливании денег – 1 год лишения свободы условно. Пять фиктивно трудоустроенных граждан заплатят штрафы по 40 тыс. рублей. К этому времени приговоры вступили в законную силу.
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