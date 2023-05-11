https://crimea.ria.ru/20230511/krupnye-khischeniya-i-vzyatki-v-krymu-budut-sudit-eks-glavu-sela-1128667503.html

Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села

Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села

Экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T15:28

2023-05-11T15:28

2023-05-11T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных преступлений, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следствие инкриминирует бывшей чиновнице восемь эпизодов присвоения и растраты чужого имущества, три эпизода служебного подлога и три эпизода получения взяток за незаконные действия.Таким способом обвиняемая похитила более 550 тысяч рублей бюджетных средств.Также за взятки в размере 25 тысяч рублей она освободила от исправительных работ трех осужденных, которых направили для этих целей в администрацию сельского поселения. Она внесла в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об отбытом наказании.Кроме того, обвинения предъявлены бывшему главному бухгалтеру администрации сельского поселения и родственнице главы.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ущерб, причиненный муниципальному бюджету в размере почти 600 тысяч рублей, обвиняемая возместила в полном объеме.Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничествоВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуЭкс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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