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Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села
Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села
Экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T15:28
2023-05-11T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных преступлений, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следствие инкриминирует бывшей чиновнице восемь эпизодов присвоения и растраты чужого имущества, три эпизода служебного подлога и три эпизода получения взяток за незаконные действия.Таким способом обвиняемая похитила более 550 тысяч рублей бюджетных средств.Также за взятки в размере 25 тысяч рублей она освободила от исправительных работ трех осужденных, которых направили для этих целей в администрацию сельского поселения. Она внесла в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об отбытом наказании.Кроме того, обвинения предъявлены бывшему главному бухгалтеру администрации сельского поселения и родственнице главы.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ущерб, причиненный муниципальному бюджету в размере почти 600 тысяч рублей, обвиняемая возместила в полном объеме.Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничествоВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуЭкс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села

СК: экс-главу села под Симферополем будут судить за хищение 550 тысяч рублей и взятки

15:28 11.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи. Архивное фото
Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных преступлений, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Следствие инкриминирует бывшей чиновнице восемь эпизодов присвоения и растраты чужого имущества, три эпизода служебного подлога и три эпизода получения взяток за незаконные действия.
"С ноября 2019 года действующая на тот момент глава фиктивно трудоустраивала родственников сотрудников сельсовета для выполнения работ по уборке территории. Данная работа ими не проводилась, однако главным бухгалтером администрации, которая также была вовлечена в противозаконную деятельность, денежные средства на их счета перечислялись, обналичивались и передавались главе", - говорится в сообщении.
Таким способом обвиняемая похитила более 550 тысяч рублей бюджетных средств.
Также за взятки в размере 25 тысяч рублей она освободила от исправительных работ трех осужденных, которых направили для этих целей в администрацию сельского поселения. Она внесла в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об отбытом наказании.
Кроме того, обвинения предъявлены бывшему главному бухгалтеру администрации сельского поселения и родственнице главы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ущерб, причиненный муниципальному бюджету в размере почти 600 тысяч рублей, обвиняемая возместила в полном объеме.
Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.
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