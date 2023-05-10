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Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество
Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество
Житель Ялты обвиняется в даче взятки в размере 350 рублей и мошенничестве в особо крупном размере. В результате государству был причинен ущерб в 1,3 млн рублей. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T18:21
2023-05-10T18:21
взятка
крым
новости крыма
ялта
закон и право
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Житель Ялты обвиняется в даче взятки в размере 350 рублей и мошенничестве в особо крупном размере. В результате государству был причинен ущерб в 1,3 млн рублей. Уголовное дело в отношении гражданина отправлено в суд, сообщает прокуратура Крыма.Как удалось установить следователям, обвиняемый через посредника передал деньги директору спортивной школы в обмен на заключение госконтракта. Он должен был обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в помещениях школы.Как уточняют в ялтинской прокуратуре, уголовное дело по факту получения взятки в отношении директора спортивной школы еще находится в производстве.В начале мая за получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий был осужден экс-мэр Белогорска. Он получил от индивидуального предпринимателя 2,5 млн рублей за оказание содействия в аренде земельного участка, после чего был пойман с поличным и по приговору суда получил 9,5 лет лишения свободы.За передачу крупной взятки в размере 600 тыс. рублей в Симферополе осудили посредника, который взял средства от индивидуального предпринимателя и должен был передать их чиновнику из городской администрации. Взамен представитель городских властей должен был оказать помощь в размещении нестационарного торгового объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияВ Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории РоссельхознадзораВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
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РИА Новости Крым
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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взятка, крым, новости крыма, ялта, закон и право, прокуратура республики крым, общество
Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество

Житель Ялты пойдет под суд за взятку в 350 тысяч рублей

18:21 10.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Житель Ялты обвиняется в даче взятки в размере 350 рублей и мошенничестве в особо крупном размере. В результате государству был причинен ущерб в 1,3 млн рублей. Уголовное дело в отношении гражданина отправлено в суд, сообщает прокуратура Крыма.
Как удалось установить следователям, обвиняемый через посредника передал деньги директору спортивной школы в обмен на заключение госконтракта. Он должен был обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в помещениях школы.
Однако впоследствии подозреваемый внес заведомо недостоверные сведения в акты выполненных работ, завысив их стоимость на 1,3 млн рублей.
Как уточняют в ялтинской прокуратуре, уголовное дело по факту получения взятки в отношении директора спортивной школы еще находится в производстве.
В начале мая за получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий был осужден экс-мэр Белогорска. Он получил от индивидуального предпринимателя 2,5 млн рублей за оказание содействия в аренде земельного участка, после чего был пойман с поличным и по приговору суда получил 9,5 лет лишения свободы.
За передачу крупной взятки в размере 600 тыс. рублей в Симферополе осудили посредника, который взял средства от индивидуального предпринимателя и должен был передать их чиновнику из городской администрации. Взамен представитель городских властей должен был оказать помощь в размещении нестационарного торгового объекта.
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