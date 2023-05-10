https://crimea.ria.ru/20230510/zhitelya-yalty-budut-sudit-za-vzyatku-i-moshennichestvo-1128648755.html

Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество

Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничество

Житель Ялты обвиняется в даче взятки в размере 350 рублей и мошенничестве в особо крупном размере. В результате государству был причинен ущерб в 1,3 млн рублей. РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T18:21

2023-05-10T18:21

2023-05-10T18:21

взятка

крым

новости крыма

ялта

закон и право

прокуратура республики крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874808_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_ef094f87d1463c004685e9f707d70eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Житель Ялты обвиняется в даче взятки в размере 350 рублей и мошенничестве в особо крупном размере. В результате государству был причинен ущерб в 1,3 млн рублей. Уголовное дело в отношении гражданина отправлено в суд, сообщает прокуратура Крыма.Как удалось установить следователям, обвиняемый через посредника передал деньги директору спортивной школы в обмен на заключение госконтракта. Он должен был обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в помещениях школы.Как уточняют в ялтинской прокуратуре, уголовное дело по факту получения взятки в отношении директора спортивной школы еще находится в производстве.В начале мая за получение взятки в особо крупном размере и превышение служебных полномочий был осужден экс-мэр Белогорска. Он получил от индивидуального предпринимателя 2,5 млн рублей за оказание содействия в аренде земельного участка, после чего был пойман с поличным и по приговору суда получил 9,5 лет лишения свободы.За передачу крупной взятки в размере 600 тыс. рублей в Симферополе осудили посредника, который взял средства от индивидуального предпринимателя и должен был передать их чиновнику из городской администрации. Взамен представитель городских властей должен был оказать помощь в размещении нестационарного торгового объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверияВ Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории РоссельхознадзораВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взятка, крым, новости крыма, ялта, закон и право, прокуратура республики крым, общество