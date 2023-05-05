https://crimea.ria.ru/20230505/zamglavy-leninskogo-rayona-kryma-uvolen-po-utrate-doveriya-1128548726.html

Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия

Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия

Прокуратура Крыма установила факт нарушения антикоррупционных запретов заместителем главы администрации Ленинского района республики, в этой связи ему пришлось... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T11:09

2023-05-05T11:09

2023-05-05T11:09

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коррупция

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма установила факт нарушения антикоррупционных запретов заместителем главы администрации Ленинского района республики, в этой связи ему пришлось покинуть должность, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, замглавы администрации, который также является главным архитектором Ленинского района, в нарушение антикоррупционных требований учредил архитектурную компанию, которую возглавила его жена.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, десятки тысяч фактов нарушения федерального законодательства выявлены прокурорами Крыма и Севастополя за прошлый год. Только по коррупционным делам в судах республики – десятки исков, ущерб по которым государству превысил 50 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории РоссельхознадзораВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуОтставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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