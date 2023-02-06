https://crimea.ria.ru/20230206/otstavki-v-merii-kerchi-srazu-neskolko-chinovnikov-lishilis-kresel-1126801801.html
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T10:06
2023-02-06T10:06
2023-02-06T10:11
керчь
крым
святослав брусаков
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126801666_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_19b7f561899db4bb6b33d8364181a66e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый ряд чиновников получили выговоры, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков."По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков", – написал градоначальник.Выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской.По словам керченского градоначальника, по итогам прошлого года работа по направлениям, курируемым перечисленными чиновниками, оказалась неэффективной. Теперь в администрации составят месячные планы-графики по решению проблемных вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверкуВ Керчи под ребенком оборвался трос качелиВласти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
https://crimea.ria.ru/20230130/eks-mera-feodosii-otpravili-pod-arest-1126668259.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/06/1126801666_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_9c0ba09dfa219a142829506a00fef910.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, крым, святослав брусаков, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, общество, политика
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
Мэр Керчи Брусаков уволил замглавы администрации и начальника одного из управлений
10:06 06.02.2023 (обновлено: 10:11 06.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый ряд чиновников получили выговоры, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков.
"По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков", – написал градоначальник.
Выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской.
По словам керченского градоначальника, по итогам прошлого года работа по направлениям, курируемым перечисленными чиновниками, оказалась неэффективной. Теперь в администрации составят месячные планы-графики по решению проблемных вопросов.
Читайте также на РИА Новости Крым: