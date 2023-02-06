https://crimea.ria.ru/20230206/otstavki-v-merii-kerchi-srazu-neskolko-chinovnikov-lishilis-kresel-1126801801.html

Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел

Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел

В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T10:06

2023-02-06T10:06

2023-02-06T10:11

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святослав брусаков

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый ряд чиновников получили выговоры, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков."По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков", – написал градоначальник.Выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской.По словам керченского градоначальника, по итогам прошлого года работа по направлениям, курируемым перечисленными чиновниками, оказалась неэффективной. Теперь в администрации составят месячные планы-графики по решению проблемных вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверкуВ Керчи под ребенком оборвался трос качелиВласти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта

https://crimea.ria.ru/20230130/eks-mera-feodosii-otpravili-pod-arest-1126668259.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, крым, святослав брусаков, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, общество, политика