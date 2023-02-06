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Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел
В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый... РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T10:06
2023-02-06T10:11
керчь
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святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый ряд чиновников получили выговоры, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков."По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков", – написал градоначальник.Выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской.По словам керченского градоначальника, по итогам прошлого года работа по направлениям, курируемым перечисленными чиновниками, оказалась неэффективной. Теперь в администрации составят месячные планы-графики по решению проблемных вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверкуВ Керчи под ребенком оборвался трос качелиВласти Керчи показали, как будет выглядеть набережная после ремонта
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керчь, крым, святослав брусаков, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, общество, политика
Отставки в мэрии Керчи: сразу несколько чиновников лишились кресел

Мэр Керчи Брусаков уволил замглавы администрации и начальника одного из управлений

10:06 06.02.2023 (обновлено: 10:11 06.02.2023)
 
© Фото: Telegram_канал Святослава БрусаковаМэр Керчи Святослав Брусаков
Мэр Керчи Святослав Брусаков
© Фото: Telegram_канал Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Керчи уволены замглавы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также целый ряд чиновников получили выговоры, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Святослав Брусаков.
"По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков", – написал градоначальник.
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Выговоры вынесены начальнику департамента коммунального хозяйства и капитального строительства Сергею Поливанову, начальнику департамента развития городского хозяйства Александру Жирову, начальнику департамента имущественных и земельных отношений Екатерине Василенко, начальнику управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталье Михалевской.
По словам керченского градоначальника, по итогам прошлого года работа по направлениям, курируемым перечисленными чиновниками, оказалась неэффективной. Теперь в администрации составят месячные планы-графики по решению проблемных вопросов.
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КерчьКрымСвятослав БрусаковКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНовости КрымаОбществоПолитика
 
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