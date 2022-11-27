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В Керчи под ребенком оборвался трос качели - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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В Керчи под ребенком оборвался трос качели
В Керчи под ребенком оборвался трос качели - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Керчи под ребенком оборвался трос качели
В Керчи на оборудованной детской площадке травмировался ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T14:47
2022-11-27T14:19
происшествия
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи на оборудованной детской площадке травмировался ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.В субботу вечером в сквере на Таврической площади с оборвавшейся качели упал ребенок. В социальных сетях распространилась информация о том, что из-за полученной травмы головы мальчика ввели в медикаментозную кому.В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров&gt;&gt;На ситуацию отреагировал глава городской администрации Брусаков. По его словам, ребенку сделали компьютерную томографию. Переломов и ушибов у пострадавшего не зафиксировано. По данным пресс-службы минздрава Крыма, мальчик остается под наблюдением врачей."Состояние ребенка удовлетворительное. Он продолжает лечение в стационарных условиях", – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.Брусаков, в свою очередь, отметил, что детская площадка имеет сертификат соответствия и оборудована согласно требованиям, в том числе стендом по технике безопасности.Ранее на Кубани параплан упал на машину, пилот и пассажир погибли.
https://crimea.ria.ru/20221122/vrachi-rosgvardii-evakuirovali-ranennuyu-v-aleshkakh-devochku-v-simferopol-1125497618.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, керчь
В Керчи под ребенком оборвался трос качели

В Керчи на сертифицированной детской площадке травмировался 11-летний ребенок

14:47 27.11.2022
 
© qimono-1962238/pixabayДетские качели
Детские качели
© qimono-1962238/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи на оборудованной детской площадке травмировался ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.
В субботу вечером в сквере на Таврической площади с оборвавшейся качели упал ребенок. В социальных сетях распространилась информация о том, что из-за полученной травмы головы мальчика ввели в медикаментозную кому.
В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров>>
На ситуацию отреагировал глава городской администрации Брусаков. По его словам, ребенку сделали компьютерную томографию. Переломов и ушибов у пострадавшего не зафиксировано. По данным пресс-службы минздрава Крыма, мальчик остается под наблюдением врачей.
"Состояние ребенка удовлетворительное. Он продолжает лечение в стационарных условиях", – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.
Брусаков, в свою очередь, отметил, что детская площадка имеет сертификат соответствия и оборудована согласно требованиям, в том числе стендом по технике безопасности.
"Будет проведена экспертиза и установлены причины получения травм", – констатировал он.
Ранее на Кубани параплан упал на машину, пилот и пассажир погибли.
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