https://crimea.ria.ru/20221127/v-kerchi-pod-rebenkom-oborvalsya-tros-kacheli-1125568388.html

В Керчи под ребенком оборвался трос качели

В Керчи под ребенком оборвался трос качели - РИА Новости Крым, 27.11.2022

В Керчи под ребенком оборвался трос качели

В Керчи на оборудованной детской площадке травмировался ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T14:47

2022-11-27T14:47

2022-11-27T14:19

происшествия

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи на оборудованной детской площадке травмировался ребенок. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.В субботу вечером в сквере на Таврической площади с оборвавшейся качели упал ребенок. В социальных сетях распространилась информация о том, что из-за полученной травмы головы мальчика ввели в медикаментозную кому.В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров>>На ситуацию отреагировал глава городской администрации Брусаков. По его словам, ребенку сделали компьютерную томографию. Переломов и ушибов у пострадавшего не зафиксировано. По данным пресс-службы минздрава Крыма, мальчик остается под наблюдением врачей."Состояние ребенка удовлетворительное. Он продолжает лечение в стационарных условиях", – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ведомства.Брусаков, в свою очередь, отметил, что детская площадка имеет сертификат соответствия и оборудована согласно требованиям, в том числе стендом по технике безопасности.Ранее на Кубани параплан упал на машину, пилот и пассажир погибли.

https://crimea.ria.ru/20221122/vrachi-rosgvardii-evakuirovali-ranennuyu-v-aleshkakh-devochku-v-simferopol-1125497618.html

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происшествия, керчь