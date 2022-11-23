https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-osudili-vladeltsa-zagryzshikh-rebenka-rotveylerov-1125508766.html

В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров

В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров - РИА Новости Крым, 23.11.2022

В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров

Жителя Советского района приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T11:46

2022-11-23T11:46

2022-11-23T11:49

крым

происшествия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Советского района приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканской прокуратуре.Судом установлено, что подсудимый во дворе своего дома содержал двух собак породы ротвейлер. В середине мая 2022 года мужчина выпустил животных из вольера во двор своего домовладения, куда вышла гостившая 10-летняя внучка супруги подсудимого, уточнили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил. Вскоре будет принято решение о наличии оснований для апелляции.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае в Советском районе Крыма домашние ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю девочку. Хозяин собак – супруг бабушки погибшего ребенка – выпустил животных из вольера погулять. Когда девочка вышла во двор, собаки напали на нее, причинив тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица. Вечером того же дня ребенок скончался в медучреждении во время операции.

https://crimea.ria.ru/20220511/v-krymu-sobaki-nasmert-zagryzli-10-letnyuyu-devochku-1123194292.html

https://crimea.ria.ru/20220511/v-sochi-arestovan-vladelets-sobak-kotorye-zagryzli-12-letnyuyu-shakhmatistku-1123198809.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, прокуратура республики крым