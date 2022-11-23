В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров
Жителя Советского района Крыма осудили за гибель 10-летней девочки от укусов собак
11:46 23.11.2022 (обновлено: 11:49 23.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Советского района приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканской прокуратуре.
Судом установлено, что подсудимый во дворе своего дома содержал двух собак породы ротвейлер. В середине мая 2022 года мужчина выпустил животных из вольера во двор своего домовладения, куда вышла гостившая 10-летняя внучка супруги подсудимого, уточнили в ведомстве.
11 мая, 10:47В Крыму собаки насмерть загрызли 10-летнюю девочку
"В результате преступной небрежности владельца животных собаки напали на девочку, причинив ей несовместимые с жизнью травмы. Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя региона. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил. Вскоре будет принято решение о наличии оснований для апелляции.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае в Советском районе Крыма домашние ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю девочку. Хозяин собак – супруг бабушки погибшего ребенка – выпустил животных из вольера погулять. Когда девочка вышла во двор, собаки напали на нее, причинив тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица. Вечером того же дня ребенок скончался в медучреждении во время операции.