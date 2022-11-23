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В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров
В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров
Жителя Советского района приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T11:46
2022-11-23T11:49
крым
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Советского района приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканской прокуратуре.Судом установлено, что подсудимый во дворе своего дома содержал двух собак породы ротвейлер. В середине мая 2022 года мужчина выпустил животных из вольера во двор своего домовладения, куда вышла гостившая 10-летняя внучка супруги подсудимого, уточнили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил. Вскоре будет принято решение о наличии оснований для апелляции.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае в Советском районе Крыма домашние ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю девочку. Хозяин собак – супруг бабушки погибшего ребенка – выпустил животных из вольера погулять. Когда девочка вышла во двор, собаки напали на нее, причинив тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица. Вечером того же дня ребенок скончался в медучреждении во время операции.
https://crimea.ria.ru/20220511/v-krymu-sobaki-nasmert-zagryzli-10-letnyuyu-devochku-1123194292.html
https://crimea.ria.ru/20220511/v-sochi-arestovan-vladelets-sobak-kotorye-zagryzli-12-letnyuyu-shakhmatistku-1123198809.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, происшествия, прокуратура республики крым
В Крыму осудили владельца загрызших ребенка ротвейлеров

Жителя Советского района Крыма осудили за гибель 10-летней девочки от укусов собак

11:46 23.11.2022 (обновлено: 11:49 23.11.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкзал суда
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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Жителя Советского района приговорили к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканской прокуратуре.
Судом установлено, что подсудимый во дворе своего дома содержал двух собак породы ротвейлер. В середине мая 2022 года мужчина выпустил животных из вольера во двор своего домовладения, куда вышла гостившая 10-летняя внучка супруги подсудимого, уточнили в ведомстве.
В Советском районе Крыма собаки насмерть загрызли 10-летнюю девочку
11 мая, 10:47
В Крыму собаки насмерть загрызли 10-летнюю девочку

"В результате преступной небрежности владельца животных собаки напали на девочку, причинив ей несовместимые с жизнью травмы. Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя региона. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил. Вскоре будет принято решение о наличии оснований для апелляции.
Суд
11 мая, 13:20
В Сочи арестован владелец собак, которые загрызли 12-летнюю шахматистку
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в мае в Советском районе Крыма домашние ротвейлеры насмерть загрызли 10-летнюю девочку. Хозяин собак – супруг бабушки погибшего ребенка – выпустил животных из вольера погулять. Когда девочка вышла во двор, собаки напали на нее, причинив тяжелые рваные раны туловища, конечностей, головы и лица. Вечером того же дня ребенок скончался в медучреждении во время операции.
КрымПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
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