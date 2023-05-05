Рейтинг@Mail.ru
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230505/v-krymu-arestovana-zamglavy-kemerovskoy-laboratorii-rosselkhoznadzora-1128546054.html
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора
В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T09:41
2023-05-05T09:41
происшествия
крым
новости
новости крыма
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
кемерово
россельхознадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по делу о фальсификации данных проверки почвы в Томской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Томской области.По данным следствия, изначально дело о превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями открыто на руководителя лаборатории "ВНИИЗЖ", которого к должностному преступлению подтолкнула его заместитель.Задержанную обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями, она заключена под стражу. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту проживания в Туле. Сейчас женщина доставлена в Томск для дальнейшего расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
крым
кемерово
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, новости, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кемерово, россельхознадзор
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора

МВД: замглавы лаборатории задержали за подделку данных о безопасности почвы

09:41 05.05.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по делу о фальсификации данных проверки почвы в Томской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Томской области.
По данным следствия, изначально дело о превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями открыто на руководителя лаборатории "ВНИИЗЖ", которого к должностному преступлению подтолкнула его заместитель.
"По предварительным данным, обвиняемая дала указание руководителю Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" внести в Интернет посредством электронной площадки "Веста" протоколы испытаний почвы с ложными данными о концентрации нитратов в почве земельных участков, расположенных в Томском районе Томской области и арендованных акционерным обществом у районной администрации. Затем составить фиктивные документы и уничтожить подлинник журнала, содержащего сведения о результатах анализов почвы и грунта", - сказано в релизе.
Задержанную обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями, она заключена под стражу. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту проживания в Туле. Сейчас женщина доставлена в Томск для дальнейшего расследования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополец получил срок за передачу крупной взятки
В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
 
ПроисшествияКрымНовостиНовости КрымаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КемеровоРоссельхознадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Следком проверит сообщения о земельных нарушениях в Ялте
12:09Атаку дронов на Кремль могут обсудить на совещании Путина с Совбезом
12:03Лавров назвал роль Запада в атаке на Кремль и пообещал ответ делом
11:31В Крыму и Севастополе десятки новых случаев COVID-19
11:26Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая 1:14
11:09Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия
10:32Что происходит на Ильинском НПЗ после новой беспилотной атаки
10:17Как работает Керченской паромная переправа в пятницу
10:01Уловки и провокации мошенников: запомни сам и предупреди близких
09:54Новая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожар
09:41В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора
09:23В Крыму вор-домушник украл награды ветерана
09:12Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбу
08:57Мобилизация тыла: в Севастополе знамена Победы пронесут в море
08:36Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
08:09Не влезай – обесточит: к чему ведет нарушение охранных зон ЛЭП
07:36В новых регионах России появились "Волонтеры Победы"
07:02Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока 1:38
00:01В Крыму станет еще теплее - прогноз на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 мая
Лента новостейМолния