https://crimea.ria.ru/20230505/v-krymu-arestovana-zamglavy-kemerovskoy-laboratorii-rosselkhoznadzora-1128546054.html

В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора

В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора

В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T09:41

2023-05-05T09:41

2023-05-05T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по делу о фальсификации данных проверки почвы в Томской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Томской области.По данным следствия, изначально дело о превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями открыто на руководителя лаборатории "ВНИИЗЖ", которого к должностному преступлению подтолкнула его заместитель.Задержанную обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями, она заключена под стражу. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту проживания в Туле. Сейчас женщина доставлена в Томск для дальнейшего расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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