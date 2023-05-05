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В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора
В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по делу о фальсификации данных проверки почвы в Томской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Томской области.По данным следствия, изначально дело о превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями открыто на руководителя лаборатории "ВНИИЗЖ", которого к должностному преступлению подтолкнула его заместитель.Задержанную обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями, она заключена под стражу. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту проживания в Туле. Сейчас женщина доставлена в Томск для дальнейшего расследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил срок за передачу крупной взяткиВ Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейМиллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
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происшествия, крым, новости, новости крыма, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), кемерово, россельхознадзор
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора
МВД: замглавы лаборатории задержали за подделку данных о безопасности почвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Крыму арестована замглавы кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных, относится к Россельхознадзору), по делу о фальсификации данных проверки почвы в Томской области, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Томской области.
По данным следствия, изначально дело о превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями открыто на руководителя лаборатории "ВНИИЗЖ", которого к должностному преступлению подтолкнула его заместитель.
"По предварительным данным, обвиняемая дала указание руководителю Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" внести в Интернет посредством электронной площадки "Веста" протоколы испытаний почвы с ложными данными о концентрации нитратов в почве земельных участков, расположенных в Томском районе Томской области и арендованных акционерным обществом у районной администрации. Затем составить фиктивные документы и уничтожить подлинник журнала, содержащего сведения о результатах анализов почвы и грунта", - сказано в релизе.
Задержанную обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями, она заключена под стражу. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту проживания в Туле. Сейчас женщина доставлена в Томск для дальнейшего расследования.
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