Рейтинг@Mail.ru
Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230405/trebovali-300-tysyach-i-ugrozhali-raspravoy--v-krymu-zaderzhali-vymogateley-1127987910.html
Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту вымогательства, задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T11:02
2023-04-05T11:03
крым
новости крыма
мвд по республике крым
закон и право
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786476_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_123cffd7012d84e18ff80ff260604a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту вымогательства, задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.С сообщением о происшествии в полицию обратился крымчанин. Он рассказал, что двое молодых людей под угрозой применения физической силы требовали передать им 300 тысяч рублей. Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Оба оказались жителями Ленинского района Крыма.Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.Ранее в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесменаПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской областиЗадержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120786476_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bfea9876e04931b9132691600c2fb333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право, происшествия, общество
Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей

МВД: в Крыму двое мужчин попались на попытке "заработать" 300 тысяч вымогательством

11:02 05.04.2023 (обновлено: 11:03 05.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту вымогательства, задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
С сообщением о происшествии в полицию обратился крымчанин. Он рассказал, что двое молодых людей под угрозой применения физической силы требовали передать им 300 тысяч рублей. Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Оба оказались жителями Ленинского района Крыма.
"В отделе полиции задержанные пояснили, что придумали схему, как можно заработать денежные средства. От потерпевшего они затребовали передачи денег за поврежденное имущество, за которое они якобы уже возместили ущерб хозяину", - уточнили детали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесмена
Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
КрымНовости КрымаМВД по Республике КрымЗакон и правоПроисшествияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
11:02Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
10:35Крыму угрожают подтопления
10:03Как работает Керченская переправа 5 апреля
10:00Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
09:29В Евпатории громко - работают силовики
09:13ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков
08:49Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
08:26В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
08:07Российских студентов будут учить противодействию терроризму
07:33Виртуальный интим и двигатель для авто: крымчане отдали аферистам 6,6 млн
07:04В мае Севастополь и Мурманск свяжет железнодорожное сообщение
00:01Дожди и туманы: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 апреля
23:13Трампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента США
21:58Главные события и заявления дня, 4 апреля
21:43Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву
21:22Главные новости Крыма, 4 апреля
21:16Число пострадавших при теракте в кафе Петербурга выросло до 42
21:09Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью России
Лента новостейМолния