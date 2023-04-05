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Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей

Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту вымогательства, задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T11:02

2023-04-05T11:02

2023-04-05T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту вымогательства, задержаны двое местных жителей в возрасте 18 и 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.С сообщением о происшествии в полицию обратился крымчанин. Он рассказал, что двое молодых людей под угрозой применения физической силы требовали передать им 300 тысяч рублей. Правоохранители оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Оба оказались жителями Ленинского района Крыма.Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.Ранее в Крыму силовики задержали членов организованной преступной группы по подозрению в совершении разбойного нападения. Злоумышленники вошли в ресторан, в котором отдыхал один из крымских предпринимателей, и под угрозой расправы завладели его личным имуществом на общую сумму 1,5 миллиона рублей, а также требовали еще два миллиона рублей якобы за долги. Все задержанные помещены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в ресторане: в Крыму раскрыли нападение на бизнесменаПодозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской областиЗадержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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