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Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
В Запорожской области задержали участников группировки вымогателей — пятерых человек подозревают в рейдерских захватах и похищениях на территории региона. УФСБ... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T14:01
2023-02-10T14:14
запорожская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области задержали участников группировки вымогателей — пятерых человек подозревают в рейдерских захватах и похищениях на территории региона. УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на представителя спецслужб сообщает "Интерфакс".Среди задержанных – четверо активных участников и главарь группировки. Отмечается, что преступная деятельность подозреваемых активизировалась с началом спецоперации на Украине.У мужчин также изъяли РПГ, гранаты, огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте оружия, до суда они заключены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНРГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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запорожская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, новые регионы россии, новости, общество
Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области

В Запорожской области "накрыли" рейдерскую группировку: пятерых участников ждет суд

14:01 10.02.2023 (обновлено: 14:14 10.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области задержали участников группировки вымогателей — пятерых человек подозревают в рейдерских захватах и похищениях на территории региона. УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на представителя спецслужб сообщает "Интерфакс".
Среди задержанных – четверо активных участников и главарь группировки. Отмечается, что преступная деятельность подозреваемых активизировалась с началом спецоперации на Украине.
"Пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, действующей на территории региона. Установлено, что члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса (преимущественно владельцев фермерских хозяйств)", - цитирует собеседника информагентство.
У мужчин также изъяли РПГ, гранаты, огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте оружия, до суда они заключены под стражу.
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Запорожская областьПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Закон и правоНовые регионы РоссииНовостиОбщество
 
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