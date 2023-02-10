https://crimea.ria.ru/20230210/na-zaporozhe-zaderzhali-podozrevaemykh-v-reyderskikh-zakhvatakh-i-pokhischeniyakh-1126906390.html

Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области

Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области

В Запорожской области задержали участников группировки вымогателей — пятерых человек подозревают в рейдерских захватах и похищениях на территории региона. УФСБ... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T14:01

2023-02-10T14:01

2023-02-10T14:14

запорожская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

закон и право

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области задержали участников группировки вымогателей — пятерых человек подозревают в рейдерских захватах и похищениях на территории региона. УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на представителя спецслужб сообщает "Интерфакс".Среди задержанных – четверо активных участников и главарь группировки. Отмечается, что преступная деятельность подозреваемых активизировалась с началом спецоперации на Украине.У мужчин также изъяли РПГ, гранаты, огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Подозреваемых обвиняют в незаконном обороте оружия, до суда они заключены под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНРГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, новые регионы россии, новости, общество