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Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*

Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*

Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T15:13

2023-02-08T15:13

2023-02-08T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Верховный Суд Крыма оставил под стражей шестерых крымчан, обвиняемых в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.Они обвиняются в участии в деятельности "Партии исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*), которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, уточнили в суде.Обвиняемые были помещены под стражу Киевским районным судом Симферополя 25 января 2023 года. Защитники попытались оспорить это решение. Однако Верховный суд оставил избранную меру пресечения без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.Рассмотрения проходили в закрытых судебных заседаниях. Статьи, по которым проходят обвиняемые, являются особо тяжкими, а наказание предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от десяти до двадцати лет.24 января ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла в Республике Крым деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержала шестерых участников. Они при координации находящихся на Украине эмиссаров "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию".* "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран, в том числе России, признана террористической. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоГлаве ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 летФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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