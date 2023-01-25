https://crimea.ria.ru/20230125/v-krymu-arestovali-shesterykh-uchastnikov-yacheyki--khizb-ut-takhrir-1126579614.html

В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 25.01.2023

В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Киевский райсуд Симферополя отправил под арест шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, которых ранее задержала ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T15:44

2023-01-25T15:44

2023-01-25T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Киевский райсуд Симферополя отправил под арест шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, которых ранее задержала ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба суда.24 января ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла в Республике Крым деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году) и задержала шестерых участников. Они при координации находящихся на Украине эмиссаров "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию".Уточняется, что ходатайство должностного лица УФСБ России по Республике Крым и Севастополю об избрании меры пресечения рассмотрено судом в закрытом режиме.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоГлаве ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 летФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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