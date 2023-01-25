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В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 25.01.2023
В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Киевский райсуд Симферополя отправил под арест шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, которых ранее задержала ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба суда. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T15:44
2023-01-25T15:44
2023-01-25T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Киевский райсуд Симферополя отправил под арест шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*, которых ранее задержала ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба суда.24 января ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла в Республике Крым деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году) и задержала шестерых участников. Они при координации находящихся на Украине эмиссаров "целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию".Уточняется, что ходатайство должностного лица УФСБ России по Республике Крым и Севастополю об избрании меры пресечения рассмотрено судом в закрытом режиме.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видеоГлаве ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму дали 17 летФСБ: жителя Севастополя осудили на 12 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, суды крыма, закон и право, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество, киевский районный суд симферополя
В Крыму арестовали шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму суд арестовал шестерых задержанных участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*