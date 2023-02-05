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Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР
Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР
Подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожены российской артиллерией в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T15:32
2023-02-05T15:50
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
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новости
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.Подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожены российской артиллерией в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минус шесть украинских ДРГ"Деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечена в районе Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки Харьковской области, а также Леса Попова Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении. Потери украинских военных составили до 35 человек, боевая бронированная машина и два автомобиля.Потери ВСУ на Купрянском направленииТакже на Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского Луганской Народной республики.Работа артиллерии на Красно-Лиманском направленииЕще более 120 военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины потеряли ВСУ на Красно-Лиманском направлении после удара российской артиллерии.Поражены подразделения 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районе Новосадового, Ямполовки ДНР, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР.Ранее в военном ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении российских войск на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении. А экс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предрек украинской армии неприятности на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны назвали потери ВСУ за суткиРоссийские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направленииСтратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, луганская народная республика (лнр), харьковская область
Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР

Минобороны РФ: Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР

15:32 05.02.2023 (обновлено: 15:50 05.02.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.Подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожены российской артиллерией в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минус шесть украинских ДРГ

"Деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечена в районе Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки Харьковской области, а также Леса Попова Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении. Потери украинских военных составили до 35 человек, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Потери ВСУ на Купрянском направлении

Также на Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского Луганской Народной республики.

Работа артиллерии на Красно-Лиманском направлении

Еще более 120 военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины потеряли ВСУ на Красно-Лиманском направлении после удара российской артиллерии.
Поражены подразделения 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районе Новосадового, Ямполовки ДНР, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР.
Ранее в военном ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении российских войск на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении. А экс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предрек украинской армии неприятности на поле боя.
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Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская область
 
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