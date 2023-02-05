https://crimea.ria.ru/20230205/shest-grupp-ukrainskikh-diversantov-unichtozheny-v-kharkovskoy-oblasti-i-lnr-1126792640.html

Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР

Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР - РИА Новости Крым, 05.02.2023

Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНР

Подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожены российской артиллерией в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 05.02.2023

2023-02-05T15:32

2023-02-05T15:32

2023-02-05T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.Подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожены российской артиллерией в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минус шесть украинских ДРГ"Деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ пресечена в районе Гряниковки, Лимана Первого и Котляровки Харьковской области, а также Леса Попова Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении. Потери украинских военных составили до 35 человек, боевая бронированная машина и два автомобиля.Потери ВСУ на Купрянском направленииТакже на Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки, Ивановки и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского Луганской Народной республики.Работа артиллерии на Красно-Лиманском направленииЕще более 120 военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины потеряли ВСУ на Красно-Лиманском направлении после удара российской артиллерии.Поражены подразделения 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районе Новосадового, Ямполовки ДНР, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР.Ранее в военном ведомстве сообщили о продолжающемся наступлении российских войск на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлении. А экс-советник советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предрек украинской армии неприятности на поле боя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны назвали потери ВСУ за суткиРоссийские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направленииСтратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, луганская народная республика (лнр), харьковская область