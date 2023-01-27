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Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении
Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении
За сутки армия России заняла новые выгодные позиции, продвинувшись на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T15:56
2023-01-27T15:56
сво
украина
россия
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
угледар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. За сутки армия России заняла новые выгодные позиции, продвинувшись на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны.Потери противника превысили 50 военнослужащих, армия Украины также лишилась танка, двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-20, трех автомобилей и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США .Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, основная задача военных на данном этапе заключается не в атаке Угледара, а во взятии города "в клещи" по аналогии с Соледаром.Сам Пушилин отметил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте, решить важные стратегические задачи и "стать новым, очень важным для нас успехом".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направленииВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – БалицкийВ Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
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сво, украина, россия, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, угледар
Российские военные заняли новые рубежи на Южно-Донецком направлении

Минобороны: российская армия заняла новые выгодные рубежи по двум направлениям

15:56 27.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. За сутки армия России заняла новые выгодные позиции, продвинувшись на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявили в Минобороны.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжали наступательные действия, заняв новые выгодные рубежи, и нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Потери противника превысили 50 военнослужащих, армия Украины также лишилась танка, двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-20, трех автомобилей и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США .
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, основная задача военных на данном этапе заключается не в атаке Угледара, а во взятии города "в клещи" по аналогии с Соледаром.
Сам Пушилин отметил, что взятие под контроль Угледара может изменить расклад сил на фронте, решить важные стратегические задачи и "стать новым, очень важным для нас успехом".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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СВОУкраинаРоссияМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУгледар
 
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