https://crimea.ria.ru/20230125/vsu-gotovyat-kontrnastuplenie-na-zaporozhe--balitskiy-1126576146.html

ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий

ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий - РИА Новости Крым, 25.01.2023

ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T14:37

2023-01-25T14:37

2023-01-25T14:37

сво

запорожская область

евгений балицкий

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125721235_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2018c9abb91d2fd88c3d9c6dd5c7878a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозы."Мы занимаем в большей степени "серую зону" и те участки, которые нам нужны для стратегической выгоды. Когда противник пойдет, "серая зона" – это всегда время. Это возможность сдерживать и определять направление удара. Поэтому "серая зона" – это наша активность", – пояснил врио губернатора.Он отметил, что "противника лучше встречать в обороне, а потом на его плечах идти дальше".Продвижение армии РоссииРанее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения начали продвижение в направлении населенного пункта Гуляйполе, заняв нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка – Чаривное – Червоное.Минобороны РФ 22 января сообщило о том, что российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении.Тем временем, российские силы продолжают продвижение в Артемовске, бои идут уже в кварталах города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Краснополье в ДонбассеСилы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в МарьинкуДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо

запорожская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, запорожская область, евгений балицкий, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия