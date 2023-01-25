https://crimea.ria.ru/20230125/vsu-gotovyat-kontrnastuplenie-na-zaporozhe--balitskiy-1126576146.html
ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий
ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий - РИА Новости Крым, 25.01.2023
ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T14:37
2023-01-25T14:37
2023-01-25T14:37
сво
запорожская область
евгений балицкий
украина
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По словам Балицкого, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозы."Мы занимаем в большей степени "серую зону" и те участки, которые нам нужны для стратегической выгоды. Когда противник пойдет, "серая зона" – это всегда время. Это возможность сдерживать и определять направление удара. Поэтому "серая зона" – это наша активность", – пояснил врио губернатора.Он отметил, что "противника лучше встречать в обороне, а потом на его плечах идти дальше".Продвижение армии РоссииРанее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения начали продвижение в направлении населенного пункта Гуляйполе, заняв нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка – Чаривное – Червоное.Минобороны РФ 22 января сообщило о том, что российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении.Тем временем, российские силы продолжают продвижение в Артемовске, бои идут уже в кварталах города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Краснополье в ДонбассеСилы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в МарьинкуДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
запорожская область
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сво, запорожская область, евгений балицкий, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, россия
ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий
Балицкий: ВСУ скопили крупную группировку на Запорожье и готовятся к контрнаступлению
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья. Там стоит довольно большая группировка, по разным подсчетам, до 40 тысяч боевиков. Мы эту ситуацию видим, понимаем, и соответственно, готовимся к встрече незваных гостей", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Балицкого, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозы.
"Мы занимаем в большей степени "серую зону" и те участки, которые нам нужны для стратегической выгоды. Когда противник пойдет, "серая зона" – это всегда время. Это возможность сдерживать и определять направление удара. Поэтому "серая зона" – это наша активность", – пояснил врио губернатора.
Он отметил, что "противника лучше встречать в обороне, а потом на его плечах идти дальше".
Продвижение армии России
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения начали продвижение в направлении населенного пункта Гуляйполе, заняв нескольких опорных пунктов на оборонительном рубеже Малиновка – Чаривное – Червоное.
Минобороны РФ 22 января сообщило
о том, что российские военные в ходе наступления заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении.
Тем временем, российские силы продолжают продвижение в Артемовске, бои идут уже в кварталах города, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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