https://crimea.ria.ru/20230126/rossiyskie-voennye-zanyali-vygodnye-rubezhi-na-donetskom-napravlenii-1126600564.html

Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T14:20

2023-01-26T14:20

2023-01-26T14:20

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны.Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр >>Потери противника превысили 40 военнослужащих, армия Украины также лишилась боевой машины пехоты, двух установок РСЗО "Град", самоходной артиллерийской установки производства США М109 Paladin, двух гаубиц Д-20 и "Гиацинт-Б", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы продолжают продвижение в Артемовске. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пригороде и на улицах, которые еще недавно удерживались украинскими боевиками, идут боевые столкновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на УкраинеРоссийские военные разбили семь групп диверсантов ВСУКрымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий

https://crimea.ria.ru/20230125/vsu-gotovyat-kontrnastuplenie-na-zaporozhe--balitskiy-1126576146.html

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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