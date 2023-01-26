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Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T14:20
2023-01-26T14:20
2023-01-26T14:20
сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны.Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр >>Потери противника превысили 40 военнослужащих, армия Украины также лишилась боевой машины пехоты, двух установок РСЗО "Град", самоходной артиллерийской установки производства США М109 Paladin, двух гаубиц Д-20 и "Гиацинт-Б", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы продолжают продвижение в Артемовске. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пригороде и на улицах, которые еще недавно удерживались украинскими боевиками, идут боевые столкновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на УкраинеРоссийские военные разбили семь групп диверсантов ВСУКрымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий
https://crimea.ria.ru/20230125/vsu-gotovyat-kontrnastuplenie-na-zaporozhe--balitskiy-1126576146.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении