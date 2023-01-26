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Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T14:20
2023-01-26T14:20
сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны.Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр &gt;&gt;Потери противника превысили 40 военнослужащих, армия Украины также лишилась боевой машины пехоты, двух установок РСЗО "Град", самоходной артиллерийской установки производства США М109 Paladin, двух гаубиц Д-20 и "Гиацинт-Б", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы продолжают продвижение в Артемовске. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пригороде и на улицах, которые еще недавно удерживались украинскими боевиками, идут боевые столкновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на УкраинеРоссийские военные разбили семь групп диверсантов ВСУКрымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий
https://crimea.ria.ru/20230125/vsu-gotovyat-kontrnastuplenie-na-zaporozhe--balitskiy-1126576146.html
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РИА Новости Крым
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сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф
Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

14:20 26.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМинобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. За сутки армия России продвинулась на Донецком направлении, заняв более выгодные рубежи. Об этом заявили в Минобороны.
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр >>
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сводке.
Потери противника превысили 40 военнослужащих, армия Украины также лишилась боевой машины пехоты, двух установок РСЗО "Град", самоходной артиллерийской установки производства США М109 Paladin, двух гаубиц Д-20 и "Гиацинт-Б", радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы продолжают продвижение в Артемовске. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В пригороде и на улицах, которые еще недавно удерживались украинскими боевиками, идут боевые столкновения.
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СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиМинистерство обороны РФ
 
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