https://crimea.ria.ru/20230126/vzryvy-v-kieve-odesse-i-drugikh-oblastyakh--situatsiya-na-ukraine-1126597096.html

Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на Украине

Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на Украине

Взрывы прогремели в четверг утром в Киевской, Винницкой, Одесской других областях Украины. Возникли перебои со светом и транспортом, повсеместно объявлена... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T11:40

2023-01-26T11:40

2023-01-26T11:53

украина

киев

одесса

харьковская область

киевская область

происшествия

винница

николаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в четверг утром в Киевской, Винницкой, Одесской других областях Украины. Возникли перебои со светом и транспортом, повсеместно объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские власти и местные СМИ.Взрывы в Киеве и Киевской областиВзрывы гремят в Киевской области. По информации военно-гражданской администрации региона, работает украинская система противовоздушной обороны. Местных жителей призвали следовать в укрытия."В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Киевская городская администрация сообщает о выпущенных в сторону Киева 15 крылатых ракетах. Мэр Виталий Кличко также подтвердил взрывы и призвал срочно пройти в укрытия.В украинской столице закрыли наземные станции метро, из-за чего на остановках скопились большие очереди. В мэрии заявляют, что под землей метро продолжает работать. Также станции можно использовать в качестве укрытий.Взрывы и воздушный бой в ВинницеРакетные удары зафиксированы и в Винницкой области. По информации администрации региона, "идет воздушный бой". Мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Telegram-канале сообщил о работе ПВО."В городе слышно работу противовоздушной обороны. Находитесь в безопасном месте и сохраняйте спокойствие", - написал он.Ситуация в Одессе и НиколаевеГлава Одесской обладминистрации Максим Марченко также заявил об угрозе ракетного удара."Внимание жители Одесской области! Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - написал он в своих соцсетях.Тем временем украинские СМИ уже сообщают о "прилетах" и о густом дыме над некоторыми районами.Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук в комментарии украинским СМИ подтвердил повреждение двух объектов критической энергоинфраструктуры. Пострадавших нет.О ракетах также заявили власти Николаевской области."Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум две на северо-запад через Николаевскую область. Также еще три ракеты. Сидим в укрытиях", - написал глава обладминистрации Виталий Ким в своих соцсетях.Обстановка в Харьковской областиМестные власти сообщают о ночных обстрелах приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области."Ночью в Купянске зафиксирован "прилет" ракеты, предварительно С-300. К счастью, без жертв и пострадавших. Разрушен личный автомобиль сотрудника Нацполиции", - говорится в сообщении обладминистрации.Уточняется, что риск ракетных ударов по области в четверг сохраняется.Что происходит в других областяхГлава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о летящих в сторону региона ракетах и призвал жителей срочно укрыться в одном из 300 "пунктов несокрушимости"."Прошу жителей Львовщины не пренебрегать реальной угрозой. Вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины. В Киевской и Винницкой области работают ПВО. Сейчас ракеты уже в соседней области и двигаются в нашу сторону. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в Telegram-канале.Из-за ракетной атаки в ряде регионов Украины погас свет, возникли перебои со связью и работой общественного транспорта."Из-за угрозы ракетных ударов энергетики отключили западную часть Кировоградщины и отдельные микрорайоны областного центра", - сообщается в соцсетях Кировоградской обладминистрации.Также СМИ пишут о задержках поездов на Украине. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://crimea.ria.ru/20230115/vs-rf-nanesli-udar-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--minoborony-1126405663.html

https://crimea.ria.ru/20230114/novaya-volna-vzryvov-v-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1126401149.html

украина

киев

одесса

харьковская область

киевская область

винница

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, одесса, харьковская область, киевская область, происшествия, винница, николаев