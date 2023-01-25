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Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий
Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий
Сформированный из крымчан добровольческий батальон "Ливадия" на сегодняшний день уже прошел боевое слаживание и находится на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T16:44
2023-01-25T16:44
сво
крым
евгений балицкий
запорожская область
батальон "ливадия"
батальон имени павла судоплатова
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сформированный из крымчан добровольческий батальон "Ливадия" на сегодняшний день уже прошел боевое слаживание и находится на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Еще один батальон, имени Павла Судоплатова, созданный в Запорожской области по инициативе руководства региона, на сегодняшний день завершает боевое слаживание и через несколько недель отправится на передовую, сообщил врио губернатора.По его словам, большую часть этого формирования составляют выходцы из Запорожской области. При этом в его рядах присутствуют и иностранные граждане, в том числе из Швеции."У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, а группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы, хотя с ними есть языковая проблема", - отметил Балицкий.Врио губернатора также уточнил, что батальон пока не участвует непосредственно в боевых действиях. Бойцы продолжают обучение и в то же время участвуют в охране мостов и железных дорог, патрулировании лесопосадок и выслеживании и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп противника.Батальон имени Павла Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Бойцы укомплектовываются необходимой экипировкой за счет Запорожской области. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. Формирование насчитывает более 600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева курганаВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – АксеновНа службе у человека: как крымские собаки помогают фронту&gt;&gt;
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сво, крым, евгений балицкий, запорожская область, батальон "ливадия", батальон имени павла судоплатова, армия и флот, вооруженные силы россии, общество
Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий

Балицкий: крымский батальон "Ливадия" прошел боевое слаживание и находится на линии фронта

16:44 25.01.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваФорма бойца
Форма бойца
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сформированный из крымчан добровольческий батальон "Ливадия" на сегодняшний день уже прошел боевое слаживание и находится на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"На нашем участке фронта находится батальон "Ливадия", созданный по инициативе главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Могу сказать, что эти ребята уже прошли слаживание, прекрасно вооружены и уже находятся на линии фронта в районе Васильевки", – сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Еще один батальон, имени Павла Судоплатова, созданный в Запорожской области по инициативе руководства региона, на сегодняшний день завершает боевое слаживание и через несколько недель отправится на передовую, сообщил врио губернатора.
По его словам, большую часть этого формирования составляют выходцы из Запорожской области. При этом в его рядах присутствуют и иностранные граждане, в том числе из Швеции.
"У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, а группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы, хотя с ними есть языковая проблема", - отметил Балицкий.
Врио губернатора также уточнил, что батальон пока не участвует непосредственно в боевых действиях. Бойцы продолжают обучение и в то же время участвуют в охране мостов и железных дорог, патрулировании лесопосадок и выслеживании и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп противника.
Батальон имени Павла Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Бойцы укомплектовываются необходимой экипировкой за счет Запорожской области. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. Формирование насчитывает более 600 человек.
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СВОКрымЕвгений БалицкийЗапорожская областьБатальон "Ливадия"Батальон имени Павла СудоплатоваАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбщество
 
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