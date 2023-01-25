https://crimea.ria.ru/20230125/krymskiy-batalon-livadiya-uzhe-nakhoditsya-na-linii-fronta--balitskiy-1126582198.html

Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий

Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Крымский батальон "Ливадия" уже находится на линии фронта – Балицкий

Сформированный из крымчан добровольческий батальон "Ливадия" на сегодняшний день уже прошел боевое слаживание и находится на линии боевого соприкосновения в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T16:44

2023-01-25T16:44

2023-01-25T16:44

сво

крым

евгений балицкий

запорожская область

батальон "ливадия"

батальон имени павла судоплатова

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126343581_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_a6e022b8b593b6e0445fa1f3b91b7c5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Сформированный из крымчан добровольческий батальон "Ливадия" на сегодняшний день уже прошел боевое слаживание и находится на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Еще один батальон, имени Павла Судоплатова, созданный в Запорожской области по инициативе руководства региона, на сегодняшний день завершает боевое слаживание и через несколько недель отправится на передовую, сообщил врио губернатора.По его словам, большую часть этого формирования составляют выходцы из Запорожской области. При этом в его рядах присутствуют и иностранные граждане, в том числе из Швеции."У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, а группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы, хотя с ними есть языковая проблема", - отметил Балицкий.Врио губернатора также уточнил, что батальон пока не участвует непосредственно в боевых действиях. Бойцы продолжают обучение и в то же время участвуют в охране мостов и железных дорог, патрулировании лесопосадок и выслеживании и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп противника.Батальон имени Павла Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Бойцы укомплектовываются необходимой экипировкой за счет Запорожской области. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. Формирование насчитывает более 600 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева курганаВ Крыму собирают беспилотники и противотанковые заграждения – АксеновНа службе у человека: как крымские собаки помогают фронту>>

https://crimea.ria.ru/20230106/zlye-i-besstrashnye-istoriya-krymchan-kotorye-vsegda-na-linii-ognya-1126269682.html

крым

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, крым, евгений балицкий, запорожская область, батальон "ливадия", батальон имени павла судоплатова, армия и флот, вооруженные силы россии, общество