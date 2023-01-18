Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана
Добровольцы подразделения "Сталинград" ушли в зону СВО С Мамаева кургана
Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальный отряд "Сталинград". Он сформирован из добровольцев в декабре 2022 года. За полтора месяца парни прошли подготовку в учебном центре Министерства обороны РФ в Волгоградской области.
Спецотряд укомплектован современными образцами вооружения и военной техники, которые закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Это бронированные автомобили, квадроциклы, багги, средства связи, квадрокоптеры и высокоточная оптика.
Спецотряд укомплектован современными образцами вооружения и военной техники, которые закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Это бронированные автомобили, квадроциклы, багги, средства связи, квадрокоптеры и высокоточная оптика.
Помогать отряду будет и правительство Волгоградской области и города Волгограда. Работа по обеспечению военных техникой, обмундированием, спецсредствами продолжится и тогда, когда добровольцы будут уже на передовой.
Особое внимание, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, будет обращено на семьи военнослужащих.
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