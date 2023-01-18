https://crimea.ria.ru/20230118/1126444302.html

Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана

Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана

Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальный отряд "Сталинград". Он сформирован из добровольцев в декабре 2022 года. За полтора месяца... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T21:17

2023-01-18T21:17

2023-01-18T21:17

сво

фотоленты

армия и флот

россия

сталинград

фото

родина-мать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/12/1126444386_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_63dbf3472e9a48daa28fbacbf4e35792.jpg

Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальный отряд "Сталинград". Он сформирован из добровольцев в декабре 2022 года. За полтора месяца парни прошли подготовку в учебном центре Министерства обороны РФ в Волгоградской области.Спецотряд укомплектован современными образцами вооружения и военной техники, которые закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Это бронированные автомобили, квадроциклы, багги, средства связи, квадрокоптеры и высокоточная оптика.На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту>>Помогать отряду будет и правительство Волгоградской области и города Волгограда. Работа по обеспечению военных техникой, обмундированием, спецсредствами продолжится и тогда, когда добровольцы будут уже на передовой. Особое внимание, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, будет обращено на семьи военнослужащих.Читайте по теме: В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя>>Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя">>Спустя годы: в Чехии установили имена погибших во время ВОВ крымчан>>

россия

сталинград

родина-мать

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, сво, армия и флот, россия, сталинград, фото, родина-мать