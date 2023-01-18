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Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана
Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана
Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальный отряд "Сталинград". Он сформирован из добровольцев в декабре 2022 года. За полтора месяца... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T21:17
2023-01-18T21:17
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Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальный отряд "Сталинград". Он сформирован из добровольцев в декабре 2022 года. За полтора месяца парни прошли подготовку в учебном центре Министерства обороны РФ в Волгоградской области.Спецотряд укомплектован современными образцами вооружения и военной техники, которые закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Это бронированные автомобили, квадроциклы, багги, средства связи, квадрокоптеры и высокоточная оптика.На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту&gt;&gt;Помогать отряду будет и правительство Волгоградской области и города Волгограда. Работа по обеспечению военных техникой, обмундированием, спецсредствами продолжится и тогда, когда добровольцы будут уже на передовой. Особое внимание, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, будет обращено на семьи военнослужащих.Читайте по теме: В Крыму призвали присвоить Донецку звание города-героя&gt;&gt;Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"&gt;&gt;Спустя годы: в Чехии установили имена погибших во время ВОВ крымчан&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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фото, сво, армия и флот, россия, сталинград, фото, родина-мать
Отряд добровольцев "Сталинград" отправился в зону СВО с Мамаева кургана

Добровольцы подразделения "Сталинград" ушли в зону СВО С Мамаева кургана

21:17 18.01.2023
 
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Из Волгограда в зону проведения спецоперации отправился специальный отряд "Сталинград". Он сформирован из добровольцев в декабре 2022 года. За полтора месяца парни прошли подготовку в учебном центре Министерства обороны РФ в Волгоградской области.

Спецотряд укомплектован современными образцами вооружения и военной техники, которые закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев. Это бронированные автомобили, квадроциклы, багги, средства связи, квадрокоптеры и высокоточная оптика.
На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту>>
Помогать отряду будет и правительство Волгоградской области и города Волгограда. Работа по обеспечению военных техникой, обмундированием, спецсредствами продолжится и тогда, когда добровольцы будут уже на передовой.
Особое внимание, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, будет обращено на семьи военнослужащих.
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
1 из 8
Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Девушка провожает своего любимого добровольца.

Девушка провожает добровольца отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
2 из 8

Девушка провожает своего любимого добровольца.

© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Военная техника тоже поедет на передовую.

Военная техника на Мамаевом кургане перед отправкой отряда добровольцев Сталинград в зону проведения специальной военной операции
3 из 8

Военная техника тоже поедет на передовую.

© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Экипировка военнослужащих и техника закуплены за счет средств благотворителей.

Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
4 из 8

Экипировка военнослужащих и техника закуплены за счет средств благотворителей.

© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Преклонили колени перед вечным огнем в память о добровольцах Отечественной войны

Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
5 из 8

Преклонили колени перед вечным огнем в память о добровольцах Отечественной войны

© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Памяти павших достойны.

Добровольцы отряда Сталинград возлагают цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане
6 из 8

Памяти павших достойны.

© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены в полном объёме.

Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
7 из 8

Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, будут выполнены в полном объёме.

© РИА Новости . Kirill Braga
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© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанк

"Враг будет разбит, победа будет за нами".

Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
8 из 8

"Враг будет разбит, победа будет за нами".

© РИА Новости . Kirill Braga
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