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Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:16
2026-11-03T20:16
2026-11-03T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве отметили, что только в этом году выплату уже оформили 144 семьи на 145 детей. При рождении двойни или тройни деньги дают на каждого ребенка.Оформить выплату можно через Госуслуги, МФЦ или управление адресной соцподдержки.Ранее в Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья".Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что в России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 30% за три годаБолее 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Севастополе 82 многодетные семьи получили по 300 тысяч рублей
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пособия и выплаты, севастополь, новости севастополя, дети, семья, соцзащита
Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
Почти 280 многодетных семей Севастополя получили единовременную выплату в 300 тысяч рублей