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Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:16
2026-11-03T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве отметили, что только в этом году выплату уже оформили 144 семьи на 145 детей. При рождении двойни или тройни деньги дают на каждого ребенка.Оформить выплату можно через Госуслуги, МФЦ или управление адресной соцподдержки.Ранее в Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья".Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что в России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 30% за три годаБолее 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Севастополе 82 многодетные семьи получили по 300 тысяч рублей
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пособия и выплаты, севастополь, новости севастополя, дети, семья, соцзащита
Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату

Почти 280 многодетных семей Севастополя получили единовременную выплату в 300 тысяч рублей

20:16 03.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в пресс-службе правительства города.
"Единовременную выплату предоставляют при рождении третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2025 года. Право на нее есть у родителей не старше 35 лет, живущих в городе, а обратиться нужно в течение шести месяцев со дня рождения малыша", - рассказали в пресс-службе.
В правительстве отметили, что только в этом году выплату уже оформили 144 семьи на 145 детей. При рождении двойни или тройни деньги дают на каждого ребенка.
Оформить выплату можно через Госуслуги, МФЦ или управление адресной соцподдержки.
Ранее в Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что в России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей.
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Пособия и выплатыСевастопольНовости СевастополядетисемьяСоцзащита
 
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