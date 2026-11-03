https://crimea.ria.ru/20261103/pochti-280-semey-sevastopolya-poluchili-edinovremennuyu-vyplatu-1160751230.html

Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату

Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату

Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T20:16

2026-11-03T20:16

2026-11-03T20:16

пособия и выплаты

севастополь

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семья

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Единовременную выплату при рождении третьего и последующих детей, в сумме 300 тысяч рублей, получили уже 279 многодетных семей Севастополя, сообщили в пресс-службе правительства города.В правительстве отметили, что только в этом году выплату уже оформили 144 семьи на 145 детей. При рождении двойни или тройни деньги дают на каждого ребенка.Оформить выплату можно через Госуслуги, МФЦ или управление адресной соцподдержки.Ранее в Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья".Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что в России "детский бюджет" на три года составит более 10 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России число многодетных семей выросло на 30% за три годаБолее 7000 семей в Севастополе получили региональный маткапиталВ Севастополе 82 многодетные семьи получили по 300 тысяч рублей

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пособия и выплаты, севастополь, новости севастополя, дети, семья, соцзащита