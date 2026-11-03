https://crimea.ria.ru/20261103/v-krymu-za-god-iz-avariynykh-kvartir-pereselili-57-chelovek-1160763413.html

В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек

В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек - РИА Новости Крым, 03.11.2026

В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек

В Крыму в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры за год получили 57 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T20:24

2026-11-03T20:24

2026-11-03T20:24

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жилье в крыму

переселение из аварийного жилья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры за год получили 57 человек. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.Речь идет о программе по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025-2026 годы. Программа утверждена постановлением Совмина РК №608 от 18 сентября 2025 года.3 ноября в Евпатории состоялось торжественное вручение ключей от 18 квартир. Новыми жильцами стали 37 человек – жители городов Саки, Судак, Белогорск, а также Симферопольского, Красногвардейского и Раздольненского районов. Квартиры приобретены за счет средств из федерального и республиканского бюджетов.Ранее сообщалось, что в 2026-2027 годах в Крыму из аварийных многоквартирных домов планируют расселить более 300 человек. Уже заключено 47 контрактов на приобретение жилых помещений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в ЯлтеКерчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домовВ Крыму растет внутренний спрос на недвижимость

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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