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В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек
В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек - РИА Новости Крым, 03.11.2026
В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек
В Крыму в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры за год получили 57 человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:24
2026-11-03T20:24
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жилье в крыму
переселение из аварийного жилья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры за год получили 57 человек. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.Речь идет о программе по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025-2026 годы. Программа утверждена постановлением Совмина РК №608 от 18 сентября 2025 года.3 ноября в Евпатории состоялось торжественное вручение ключей от 18 квартир. Новыми жильцами стали 37 человек – жители городов Саки, Судак, Белогорск, а также Симферопольского, Красногвардейского и Раздольненского районов. Квартиры приобретены за счет средств из федерального и республиканского бюджетов.Ранее сообщалось, что в 2026-2027 годах в Крыму из аварийных многоквартирных домов планируют расселить более 300 человек. Уже заключено 47 контрактов на приобретение жилых помещений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в ЯлтеКерчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домовВ Крыму растет внутренний спрос на недвижимость
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новости крыма, крым, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья
В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек

За год в Крыму расселили 57 человек из 25 аварийных жилых помещений

20:24 03.11.2026
 
© Дмитрий СкобликовНовая квартира
Новая квартира
© Дмитрий Скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья новые квартиры за год получили 57 человек. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
"Предусмотрено переселение 178 человек из 71 жилого помещения, расположенного в 23 аварийных многоквартирных домах. На данный момент уже расселены 57 человек из 25 жилых помещений", – говорится в сообщении.
Речь идет о программе по переселению из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, на 2025-2026 годы. Программа утверждена постановлением Совмина РК №608 от 18 сентября 2025 года.
3 ноября в Евпатории состоялось торжественное вручение ключей от 18 квартир. Новыми жильцами стали 37 человек – жители городов Саки, Судак, Белогорск, а также Симферопольского, Красногвардейского и Раздольненского районов. Квартиры приобретены за счет средств из федерального и республиканского бюджетов.
Ранее сообщалось, что в 2026-2027 годах в Крыму из аварийных многоквартирных домов планируют расселить более 300 человек. Уже заключено 47 контрактов на приобретение жилых помещений.
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Новости КрымаКрымЖилье в КрымуПереселение из аварийного жилья
 
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