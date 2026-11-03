Рейтинг@Mail.ru
Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261103/gde-zaryadit-mobilnye-telefony-v-feodosii-1160765850.html
Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии
Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии
В период временного отключения электроэнергии жители и гости Феодосии могут зарядить мобильные устройства в торговых точках города. Список адресов опубликован в РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:42
2026-11-03T20:42
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
феодосия
электроэнергия
электросети
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/09/1157507405_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d7685d7c668f46c32b40e931dd02d47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В период временного отключения электроэнергии жители и гости Феодосии могут зарядить мобильные устройства в торговых точках города. Список адресов опубликован в официальном канале в МАКС администрация города.По данным мэрии, зарядить телефоны и пауэрбанки можно в кафе и магазинах по следующим адресам:- кафе "Диетическое", Федько,5;- магазины "Клевер", Федько, 25 и Геологическая, 21;- магазин "Яблоко", бульвар Старшинова, 12Г;- магазин "Кампари", Крымская, 31;- магазин "МПродукты", Насыпная, 33А;- магазин "Тайм", Федько, 52;- магазин "Крымыч",. Строительная, 1;- магазин "Морской", Ленина, 2;- магазин "Новый Свет", Нахимова, 9;- магазин "Киммерия", Горького, 9;- магазин "Доброцен", Симферопольское шоссе, 56;Кроме того, зарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей "ПУД" и "СЕМЬЯ" и в любой кофейне, где есть генератор.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объектыКерчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/09/1157507405_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b79000043836741ee755438e4bde8ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, феодосия, электроэнергия, электросети, новости крыма
Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии

В Феодосии мобильные телефоны можно зарядить в магазинах и кафе – власти

20:42 03.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаТелефон на зарядке
Телефон на зарядке - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В период временного отключения электроэнергии жители и гости Феодосии могут зарядить мобильные устройства в торговых точках города. Список адресов опубликован в официальном канале в МАКС администрация города.
По данным мэрии, зарядить телефоны и пауэрбанки можно в кафе и магазинах по следующим адресам:
- кафе "Диетическое", Федько,5;
- магазины "Клевер", Федько, 25 и Геологическая, 21;
- магазин "Яблоко", бульвар Старшинова, 12Г;
- магазин "Кампари", Крымская, 31;
- магазин "МПродукты", Насыпная, 33А;
- магазин "Тайм", Федько, 52;
- магазин "Крымыч",. Строительная, 1;
- магазин "Морской", Ленина, 2;
- магазин "Новый Свет", Нахимова, 9;
- магазин "Киммерия", Горького, 9;
- магазин "Доброцен", Симферопольское шоссе, 56;
Кроме того, зарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей "ПУД" и "СЕМЬЯ" и в любой кофейне, где есть генератор.
Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.
Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объекты
Керчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"
ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света
 
Отключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаФеодосияЭлектроэнергияЭлектросетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47В Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин
21:38В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего
21:23Как сменить мобильного оператора через Госуслуги – инструкция
21:07Ленинский район Крыма переходит на график отключений света по схеме "4 через 20"
20:54Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов
20:42Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии
20:37Энергодефицит в Севастополе – как будут подавать свет в жилые дома
20:26Силы ПВО сбили беспилотники над Крымом и другими регионами России
20:24В Крыму за год из аварийных квартир переселили 57 человек
20:16Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
20:07Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
19:55Российские пауэрлифтеры установили два рекорда в первый день чемпионата мира
19:43Ситуация крайне сложная: Кличко заявил о повреждении энергоузла в Киевской области
19:33Спасли танкер в Черном море: экипаж "Прометея" отмечен медалью
19:22В Алуште бюст Кутузова перенесут из-за строительства дороги
19:15Когда в ноябре крымчанам перечислят пенсии и пособия
19:08В Симферополе ввели график подачи воды
19:01Демпартию США ждет внутренняя война после выборов в Конгресс – мнение
18:48В Форосском парке отремонтируют берегоукрепительные сооружения за 410 млн
18:38Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне
Лента новостейМолния