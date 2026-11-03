https://crimea.ria.ru/20261103/gde-zaryadit-mobilnye-telefony-v-feodosii-1160765850.html

Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии

Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Где зарядить мобильные телефоны в Феодосии

В период временного отключения электроэнергии жители и гости Феодосии могут зарядить мобильные устройства в торговых точках города. Список адресов опубликован в РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T20:42

2026-11-03T20:42

2026-11-03T20:42

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

феодосия

электроэнергия

электросети

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/09/1157507405_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d7685d7c668f46c32b40e931dd02d47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В период временного отключения электроэнергии жители и гости Феодосии могут зарядить мобильные устройства в торговых точках города. Список адресов опубликован в официальном канале в МАКС администрация города.По данным мэрии, зарядить телефоны и пауэрбанки можно в кафе и магазинах по следующим адресам:- кафе "Диетическое", Федько,5;- магазины "Клевер", Федько, 25 и Геологическая, 21;- магазин "Яблоко", бульвар Старшинова, 12Г;- магазин "Кампари", Крымская, 31;- магазин "МПродукты", Насыпная, 33А;- магазин "Тайм", Федько, 52;- магазин "Крымыч",. Строительная, 1;- магазин "Морской", Ленина, 2;- магазин "Новый Свет", Нахимова, 9;- магазин "Киммерия", Горького, 9;- магазин "Доброцен", Симферопольское шоссе, 56;Кроме того, зарядить гаджеты можно в магазинах торговых сетей "ПУД" и "СЕМЬЯ" и в любой кофейне, где есть генератор.Во вторник часть Крыма осталась без электричества. В частности, массовые отключения зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах и районах республики. Предоставить точные графики отключений пока невозможно, сообщают руководители муниципалитетов.Ограничения на подачу электричества на полуострове ввели после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами Крыма, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мощности энергосистемы используют только на социально важные объектыКерчь переходит на график подачи электроснабжения "4 через 20 часов"ВСУ атаковали объекты энергетики – Севастополь без света

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, феодосия, электроэнергия, электросети, новости крыма