Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день
Крым без света и воды из-за атаки ВСУ и пыточные тюрьмы на Украине – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крым без электричества и воды из-за атаки ВСУ на энергообъект за пределами полуострова. Террористические атаки Киева на регионы России и гибель мирных жителей. Пыточная тюрьма под Киевом и 14-летний заключенный. Экстренное предупреждение из-за опасной погоды в Крыму. Год единства народов России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Крым без света и воды
Крым во вторник осталась без света и воды. В частности, массовые отключения были зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах. Потребителей перевели на графики. В Симферополе частично приостановили пять троллейбусных маршрутов. Также без света стался Севастополь. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, ограничения по свету связаны с аварией за пределами полуострова. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, авария произошла из-за атаки ВСУ на энергообъект.
Террористические атаки ВСУ
Всего в ночь на вторник над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В частности, атакован нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, ранены два сотрудника. В ЛНР при атаках ВСУ на мирные населенные пункты погибли двое детей и взрослые, ранены 20 человек.
Пыточная тюрьма под Киевом
Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение во вторник выразила социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы.
Как сообщалось, военнослужащие нацгвардии Украины насильно удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером в понедельник возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.
Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти. Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"**.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**запрещенная в России террористическая организация
**запрещенная в России террористическая организация
Переговоры по Украине
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. Об этом заявил во вторник спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.
Также во вторник стало известно, что первая леди США Мелания Трамп 5 ноября в Белом доме проведет встречу с представителями России и Украины и выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках. Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации.
Штормовое в Крыму и Севастополе
В Крыму 4 ноября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщили во вторник в Главном управлении МЧС по Крыму. Сильный ветер с дождем также ожидаются в среду в Севастополе.
Год единства народов России
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября поручил продлить Год единства народов России. Президент поручил правительству, администрации президента и Совету по межнациональным отношениям подготовить соответствующие предложения. Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, убежден российский лидер.