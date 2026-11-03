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Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 03.11.2026
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Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день
Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день
Крым без электричества и воды из-за атаки ВСУ на энергообъект за пределами полуострова. Террористические атаки Киева на регионы России и гибель мирных жителей... РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T22:30
2026-11-03T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крым без электричества и воды из-за атаки ВСУ на энергообъект за пределами полуострова. Террористические атаки Киева на регионы России и гибель мирных жителей. Пыточная тюрьма под Киевом и 14-летний заключенный. Экстренное предупреждение из-за опасной погоды в Крыму. Год единства народов России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым без света и водыКрым во вторник осталась без света и воды. В частности, массовые отключения были зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах. Потребителей перевели на графики. В Симферополе частично приостановили пять троллейбусных маршрутов. Также без света стался Севастополь. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, ограничения по свету связаны с аварией за пределами полуострова. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, авария произошла из-за атаки ВСУ на энергообъект.Террористические атаки ВСУВсего в ночь на вторник над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В частности, атакован нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, ранены два сотрудника. В ЛНР при атаках ВСУ на мирные населенные пункты погибли двое детей и взрослые, ранены 20 человек.Пыточная тюрьма под КиевомКиевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение во вторник выразила социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы.Как сообщалось, военнослужащие нацгвардии Украины насильно удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером в понедельник возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти. Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"**.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов**запрещенная в России террористическая организацияПереговоры по УкраинеПереговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. Об этом заявил во вторник спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.Также во вторник стало известно, что первая леди США Мелания Трамп 5 ноября в Белом доме проведет встречу с представителями России и Украины и выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках. Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации.Штормовое в Крыму и СевастополеВ Крыму 4 ноября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщили во вторник в Главном управлении МЧС по Крыму. Сильный ветер с дождем также ожидаются в среду в Севастополе.Год единства народов РоссииПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября поручил продлить Год единства народов России. Президент поручил правительству, администрации президента и Совету по межнациональным отношениям подготовить соответствующие предложения. Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, убежден российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20261103/za-tri-mesyatsa-ot-atak-vsu-pogibli-bolee-600-mirnykh-zhiteley-rossii-1160733786.html
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РИА Новости Крым
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96
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Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день

Крым без света и воды из-за атаки ВСУ и пыточные тюрьмы на Украине – главное за день

22:30 03.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Анашкевич / Перейти в фотобанкВид на гору Демерджи в Крыму
Вид на гору Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© РИА Новости . Сергей Анашкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Крым без электричества и воды из-за атаки ВСУ на энергообъект за пределами полуострова. Террористические атаки Киева на регионы России и гибель мирных жителей. Пыточная тюрьма под Киевом и 14-летний заключенный. Экстренное предупреждение из-за опасной погоды в Крыму. Год единства народов России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым без света и воды

Крым во вторник осталась без света и воды. В частности, массовые отключения были зафиксированы в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Саках и других городах. Потребителей перевели на графики. В Симферополе частично приостановили пять троллейбусных маршрутов. Также без света стался Севастополь. Как сообщил советник главы республики Олег Крючков, ограничения по свету связаны с аварией за пределами полуострова. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, авария произошла из-за атаки ВСУ на энергообъект.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
18:38
Кабмин поддержит аграриев в Азово-Черноморском бассейне

Террористические атаки ВСУ

Всего в ночь на вторник над Крымом и другими регионами России сбиты 856 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В частности, атакован нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, ранены два сотрудника. В ЛНР при атаках ВСУ на мирные населенные пункты погибли двое детей и взрослые, ранены 20 человек.
Удар ВСУ по Белгороду
11:19
За три месяца от атак ВСУ погибли более 600 мирных жителей России

Пыточная тюрьма под Киевом

Киевский нацистский режим уже давно превратил Украину в большую тюрьму, где пыткам подвергаются не только отдельные категории людей, но и все общество в целом. Такое мнение во вторник выразила социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы.
Как сообщалось, военнослужащие нацгвардии Украины насильно удерживали в подвале дома в Петропавловской Борщаговке около 30 человек, включая мобилизованных и военных, самовольно покинувших части, пытают и избивают их. Вечером в понедельник возле дома собрались люди. Они потребовали отпустить удерживаемых.
Акция протеста переросла в силовую стычку гражданских с полицейскими. Когда местные жители попытались выломать ворота, против них применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В результате осады из здания вывели мужчин, которых там удерживали. Их увезли в больницу. Один из заключенных оказался 14-летним подростком. На место прибыл глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что по этому происшествию назначена проверка. Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что в данном подвале за последний месяц несколько человек были забиты до смерти. Позже стало известно, что неофициальную тюрьму на Петропавловской Борщаговке устроил запрещенный в России террористический корпус "Азов"**.
* внесен в России в перечень террористов и экстремистов
**запрещенная в России террористическая организация
Протесты - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
06:03
Это серьезное предупреждение: в чем главная причина протестов в Европе

Переговоры по Украине

Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. Об этом заявил во вторник спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.
Также во вторник стало известно, что первая леди США Мелания Трамп 5 ноября в Белом доме проведет встречу с представителями России и Украины и выступит с речью о перемирии в херсонских Алешках. Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации.
Боевое дежурство пункта воздушного наблюдения БАРС Курск на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
13:29
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Штормовое в Крыму и Севастополе

В Крыму 4 ноября ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 20 метров в секунду, возможны подтопления территорий. В регионе объявлено экстренное предупреждение на два дня, сообщили во вторник в Главном управлении МЧС по Крыму. Сильный ветер с дождем также ожидаются в среду в Севастополе.
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
06:46
Как кризис лета 2026 повлиял на экономику Крыма

Год единства народов России

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября поручил продлить Год единства народов России. Президент поручил правительству, администрации президента и Совету по межнациональным отношениям подготовить соответствующие предложения. Единство народов России является главным и фундаментальным условием сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, убежден российский лидер.
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22:30Крым без света и воды и пыточные тюрьмы на Украине: главное за день
22:22Крымский мост открыли
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22:00Крымский мост снова перекрыт
21:47В Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин
21:38В Крыму урожай этого года будет на треть больше прошлогоднего
21:23Как сменить мобильного оператора через Госуслуги – инструкция
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20:16Почти 280 семей Севастополя получили единовременную выплату
20:07Сотрудница ЗАЭС погибла при атаке украинского дрона по гражданскому авто
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