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Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов
Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов - РИА Новости Крым, 03.11.2026
Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов
В Черноморском районе Крыма за присвоение товара в пункте выдачи заказов осуждена 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 03.11.2026
2026-11-03T20:54
2026-11-03T20:54
2026-11-03T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма за присвоение товара в пункте выдачи заказов осуждена 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает республиканская прокуратура.В результате противоправной деятельности юридическому лицу причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей."Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", - проинформировали в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, новости крыма, черноморский район, кража
Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов
Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов на 500 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма за присвоение товара в пункте выдачи заказов осуждена 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
"Девушка, работая менеджером в пункте выдачи заказов, в период с 2025 года по апрель 2026 года осуществляла заказ товаров, оплату которых она должна была осуществить после их поступления. Далее злоумышленница оформляла заказанные вещи как возвратные, но оставляла их себе", - говорится в сообщении.
В результате противоправной деятельности юридическому лицу причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.
"Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", - проинформировали в прокуратуре.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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