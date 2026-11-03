https://crimea.ria.ru/20261103/krymchanka-poluchila-srok-za-prisvoenie-tovara-v-punkte-vydachi-zakazov-1160735670.html

Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов

Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов - РИА Новости Крым, 03.11.2026

Крымчанка получила срок за присвоение товара в пункте выдачи заказов

В Черноморском районе Крыма за присвоение товара в пункте выдачи заказов осуждена 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости Крым, 03.11.2026

2026-11-03T20:54

2026-11-03T20:54

2026-11-03T20:54

прокуратура республики крым

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новости крыма

черноморский район

кража

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма за присвоение товара в пункте выдачи заказов осуждена 25-летняя местная жительница. Об этом сообщает республиканская прокуратура.В результате противоправной деятельности юридическому лицу причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей."Суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", - проинформировали в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, новости крыма, черноморский район, кража