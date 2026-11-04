https://crimea.ria.ru/20261104/dozhdi-i-silnyy-veter-pogoda-v-krymu-4-noyabrya-1160684412.html

Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября

Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026

Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября

В среду холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.11.2026

2026-11-04T00:01

2026-11-04T00:01

2026-11-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В среду холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +11...+13.В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Столбики термометров покажут +11 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +13...+16.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261102/stoit-li-v-krymu-menyat-rezinu-na-zimnyuyu-v-noyabre-otvet-fobos-1160681318.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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