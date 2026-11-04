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Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2026
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября
В среду холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.11.2026
2026-11-04T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В среду холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +11...+13.В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Столбики термометров покажут +11 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +13...+16.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и сильный ветер: погода в Крыму 4 ноября
В Крыму 4 ноября до +15 градусов и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В среду холодный фронтальный раздел принесет на полуостров дожди, утром и днем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +11...+13.
В Севастополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Столбики термометров покажут +11 до +13 градусов ночью, а днем поднимутся до +13...+16.
В Крыму
и Севастополе
объявлено штормовое предупреждение.
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